06.02.2017 20:07:07

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı belli oldu

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığına Avukat Ümran Erdoğan Karayiğit atandı.

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AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığına Avukat Ümran Erdoğan Karayiğit atandı.Geçtiğimiz aylarda AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Gülcan Namal'ın görevinden istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Seçim İşleri Başkanı Avukat Ümran Erdoğan Karayiğit atandı.24 Ocak 2017 günü Bilecik'e gelen AK Parti Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Meliha Akyol, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Üyesi Serpil Kavrak'ın Avukat Ümran Erdoğan Karayiğit ile görüştüğü ve Karayiğit'in görevi kabul etmesinin ardından bugün AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması yapıldığı öğrenildi.