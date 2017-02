05.02.2017 11:09:44

AK Parti Bayraklı Kadın Kolları'nda Dilek Yıldız dönemi

AK Parti Bayraklı İlçe Kadın Kolları'nın yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bayraklı İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Dilek Yıldız, referandum seçimine sayılı günler kala yoğun ve hızlı bir şekilde yönetim kurulu üyelerini belirledi.Yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapılacak seçimin öneminin bilincinde olduklarını ve seçim çalışmalarını AK Parti Bayraklı Kadın Kolları üyeleri dışında AK Parti'ye ve Bayraklı'ya gönül veren tüm kadın partililerle birlikte yürüteceklerini ifade eden Dilek Yıldız, "Çalışmalarımızı sadece yönetimimizle değil tüm kadınlarımızla yapacağız. Yönetimde olsun olmasın, her kadınımız bizim için asil yönetim kurulu üyemizdir ve sağ olsun tüm arkadaşlar bunun bilincindedir. Başta ben ve yönetimimdeki arkadaşlar olmakla beraber tüm mahallelerimizde gönüllü kadınlarımızla önümüzdeki referandum seçiminde çalışmaları göğüsleyeceğiz. Biz kadınların seçimlerdeki önemi hepimiz tarafından bilinmektedir" ifadelerini kullandı."Seçim için hazır kıtayız"Referandum sürecinde yönetimiyle birlikte yoğun bir şekilde çalışacaklarına vurgu yapan Yıldız, 'hayır' kampanyası yürüten gruplara karşı mücadele vereceklerini ifade ederek, "Bizler her sokağa girerek, her kapıyı çalarak 'evet'in ülkemiz için neler ifade ettiğini anlatarak muhalefetin, ihanet gruplarının ve sosyal medyanın yalan yanlış söylemlerini çürüteceğiz. Yani, 'hayır'larına karşı 'evet'i sadece 'evet' olarak değil, 'neden evet' olması gerektiğini anlaşılır, net ve şeffaf bir biçimde anlatacağız. Tüm kadınlarımızla birlikte seçim için hazır kıtayız" dedi.AK Parti Bayraklı İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri asil listesi şu şekilde oluştu:İlçe başkanı Dilek YıldızYönetim kurulu üyesi Başkanı Seval YıldızYönetim kurulu üyesi Özlem YarımayYönetim kurulu üyesi Ebru MertYönetim kurulu üyesi Aylin ÜyücüYönetim kurulu üyesi İpek KurtYönetim kurulu üyesi Şefika YıldızYönetim kurulu üyesi Berna ErcanYönetim kurulu üyesi Gönül SemizYönetim kurulu üyesi Aysel VizeliYönetim kurulu üyesi Gülşah GözdeYönetim kurulu üyesi Gülten YaşlakYönetim kurulu üyesi Şerife DağcıYönetim kurulu üyesi Meryem HaşimoğluYönetim kurulu üyesi Reyhan ÖztürkYönetim kurulu üyesi Zeynep Y. KurtoğluYönetim kurulu üyesi Şengül BaysalYönetim kurulu üyesi Aysel KudatYönetim kurulu üyesi Dilek KızılırmakYönetim kurulu üyesi Sevil ÖzyurtYönetim kurulu üyesi Ayşenur DoğanbeyYönetim kurulu üyesi Sema ÇelikYönetim kurulu üyesi Cemile ÖzayYönetim kurulu üyesi Arzu BahadırYönetim kurulu üyesi Meryem YorulmazYönetim kurulu üyesi Pınar ÇağınYönetim kurulu üyesi Semra KoçakYönetim kurulu üyesi Nermin DoğanYönetim kurulu üyesi Zuhal Yılmaz