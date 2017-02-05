05.02.2017 11:09:44
AK Parti Bayraklı Kadın Kolları'nda Dilek Yıldız dönemi
AK Parti Bayraklı İlçe Kadın Kolları'nın yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bayraklı İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Dilek Yıldız, referandum seçimine sayılı günler kala yoğun ve hızlı bir şekilde yönetim kurulu üyelerini belirledi.
AK Parti Bayraklı İlçe Kadın Kolları'nın yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bayraklı İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Dilek Yıldız, referandum seçimine sayılı günler kala yoğun ve hızlı bir şekilde yönetim kurulu üyelerini belirledi.
Yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapılacak seçimin öneminin bilincinde olduklarını ve seçim çalışmalarını AK Parti Bayraklı Kadın Kolları üyeleri dışında AK Parti'ye ve Bayraklı'ya gönül veren tüm kadın partililerle birlikte yürüteceklerini ifade eden Dilek Yıldız, "Çalışmalarımızı sadece yönetimimizle değil tüm kadınlarımızla yapacağız. Yönetimde olsun olmasın, her kadınımız bizim için asil yönetim kurulu üyemizdir ve sağ olsun tüm arkadaşlar bunun bilincindedir. Başta ben ve yönetimimdeki arkadaşlar olmakla beraber tüm mahallelerimizde gönüllü kadınlarımızla önümüzdeki referandum seçiminde çalışmaları göğüsleyeceğiz. Biz kadınların seçimlerdeki önemi hepimiz tarafından bilinmektedir" ifadelerini kullandı.
"Seçim için hazır kıtayız"
Referandum sürecinde yönetimiyle birlikte yoğun bir şekilde çalışacaklarına vurgu yapan Yıldız, 'hayır' kampanyası yürüten gruplara karşı mücadele vereceklerini ifade ederek, "Bizler her sokağa girerek, her kapıyı çalarak 'evet'in ülkemiz için neler ifade ettiğini anlatarak muhalefetin, ihanet gruplarının ve sosyal medyanın yalan yanlış söylemlerini çürüteceğiz. Yani, 'hayır'larına karşı 'evet'i sadece 'evet' olarak değil, 'neden evet' olması gerektiğini anlaşılır, net ve şeffaf bir biçimde anlatacağız. Tüm kadınlarımızla birlikte seçim için hazır kıtayız" dedi.
AK Parti Bayraklı İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri asil listesi şu şekilde oluştu:
İlçe başkanı Dilek Yıldız
Yönetim kurulu üyesi Başkanı Seval Yıldız
Yönetim kurulu üyesi Özlem Yarımay
Yönetim kurulu üyesi Ebru Mert
Yönetim kurulu üyesi Aylin Üyücü
Yönetim kurulu üyesi İpek Kurt
Yönetim kurulu üyesi Şefika Yıldız
Yönetim kurulu üyesi Berna Ercan
Yönetim kurulu üyesi Gönül Semiz
Yönetim kurulu üyesi Aysel Vizeli
Yönetim kurulu üyesi Gülşah Gözde
Yönetim kurulu üyesi Gülten Yaşlak
Yönetim kurulu üyesi Şerife Dağcı
Yönetim kurulu üyesi Meryem Haşimoğlu
Yönetim kurulu üyesi Reyhan Öztürk
Yönetim kurulu üyesi Zeynep Y. Kurtoğlu
Yönetim kurulu üyesi Şengül Baysal
Yönetim kurulu üyesi Aysel Kudat
Yönetim kurulu üyesi Dilek Kızılırmak
Yönetim kurulu üyesi Sevil Özyurt
Yönetim kurulu üyesi Ayşenur Doğanbey
Yönetim kurulu üyesi Sema Çelik
Yönetim kurulu üyesi Cemile Özay
Yönetim kurulu üyesi Arzu Bahadır
Yönetim kurulu üyesi Meryem Yorulmaz
Yönetim kurulu üyesi Pınar Çağın
Yönetim kurulu üyesi Semra Koçak
Yönetim kurulu üyesi Nermin Doğan
Yönetim kurulu üyesi Zuhal Yılmaz
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