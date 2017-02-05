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AK Parti Bayraklı Kadın Kolları'nda Dilek Yıldız dönemi
05.02.2017 11:09:44

AK Parti Bayraklı Kadın Kolları'nda Dilek Yıldız dönemi

AK Parti Bayraklı İlçe Kadın Kolları'nın yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bayraklı İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Dilek Yıldız, referandum seçimine sayılı günler kala yoğun ve hızlı bir şekilde yönetim kurulu üyelerini belirledi.

AK Parti Bayraklı İlçe Kadın Kolları'nın yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bayraklı İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Dilek Yıldız, referandum seçimine sayılı günler kala yoğun ve hızlı bir şekilde yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapılacak seçimin öneminin bilincinde olduklarını ve seçim çalışmalarını AK Parti Bayraklı Kadın Kolları üyeleri dışında AK Parti'ye ve Bayraklı'ya gönül veren tüm kadın partililerle birlikte yürüteceklerini ifade eden Dilek Yıldız, "Çalışmalarımızı sadece yönetimimizle değil tüm kadınlarımızla yapacağız. Yönetimde olsun olmasın, her kadınımız bizim için asil yönetim kurulu üyemizdir ve sağ olsun tüm arkadaşlar bunun bilincindedir. Başta ben ve yönetimimdeki arkadaşlar olmakla beraber tüm mahallelerimizde gönüllü kadınlarımızla önümüzdeki referandum seçiminde çalışmaları göğüsleyeceğiz. Biz kadınların seçimlerdeki önemi hepimiz tarafından bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

"Seçim için hazır kıtayız"

Referandum sürecinde yönetimiyle birlikte yoğun bir şekilde çalışacaklarına vurgu yapan Yıldız, 'hayır' kampanyası yürüten gruplara karşı mücadele vereceklerini ifade ederek, "Bizler her sokağa girerek, her kapıyı çalarak 'evet'in ülkemiz için neler ifade ettiğini anlatarak muhalefetin, ihanet gruplarının ve sosyal medyanın yalan yanlış söylemlerini çürüteceğiz. Yani, 'hayır'larına karşı 'evet'i sadece 'evet' olarak değil, 'neden evet' olması gerektiğini anlaşılır, net ve şeffaf bir biçimde anlatacağız. Tüm kadınlarımızla birlikte seçim için hazır kıtayız" dedi.

AK Parti Bayraklı İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri asil listesi şu şekilde oluştu:

İlçe başkanı Dilek Yıldız

Yönetim kurulu üyesi Başkanı Seval Yıldız

Yönetim kurulu üyesi Özlem Yarımay

Yönetim kurulu üyesi Ebru Mert

Yönetim kurulu üyesi Aylin Üyücü

Yönetim kurulu üyesi İpek Kurt

Yönetim kurulu üyesi Şefika Yıldız

Yönetim kurulu üyesi Berna Ercan

Yönetim kurulu üyesi Gönül Semiz

Yönetim kurulu üyesi Aysel Vizeli

Yönetim kurulu üyesi Gülşah Gözde

Yönetim kurulu üyesi Gülten Yaşlak

Yönetim kurulu üyesi Şerife Dağcı

Yönetim kurulu üyesi Meryem Haşimoğlu

Yönetim kurulu üyesi Reyhan Öztürk

Yönetim kurulu üyesi Zeynep Y. Kurtoğlu

Yönetim kurulu üyesi Şengül Baysal

Yönetim kurulu üyesi Aysel Kudat

Yönetim kurulu üyesi Dilek Kızılırmak

Yönetim kurulu üyesi Sevil Özyurt

Yönetim kurulu üyesi Ayşenur Doğanbey

Yönetim kurulu üyesi Sema Çelik

Yönetim kurulu üyesi Cemile Özay

Yönetim kurulu üyesi Arzu Bahadır

Yönetim kurulu üyesi Meryem Yorulmaz

Yönetim kurulu üyesi Pınar Çağın

Yönetim kurulu üyesi Semra Koçak

Yönetim kurulu üyesi Nermin Doğan

Yönetim kurulu üyesi Zuhal Yılmaz

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