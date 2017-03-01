01.03.2017 14:56:49

AK Parti Artvin Milletvekili Kışla'dan çay üreticilerine müjde

Geçtiğimiz hafta Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleşen 'Organik Çay Üretimine Geçiş Bilgilendirme Toplantısı'nda vatandaşın sorunlarını dinleyen Artvin Milletvekili Prof. Dr. İsrafil Kışla, vatandaşın talebi üzerine çayda organik tarıma geçişin 1 yıl ertelendiği müjdesini verdi.

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Geçtiğimiz hafta Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleşen 'Organik Çay Üretimine Geçiş Bilgilendirme Toplantısı'nda vatandaşın sorunlarını dinleyen Artvin Milletvekili Prof. Dr. İsrafil Kışla, vatandaşın talebi üzerine çayda organik tarıma geçişin 1 yıl ertelendiği müjdesini verdi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı ve ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ve ilgili bürokratların da katılımıyla gerçekleşen Organik Çay Üretimine Geçiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Artvin Milletvekili Prof. Dr. İsrafil Kışla, organize edilen bu toplantının, bakanlık yetkilileri ile çay üreticilerini bir araya getirmek, görüş alışverişinde bulunmak ve merak edilenleri karşılıklı uzlaşı içerisinde çözmek amacıyla yapıldığını hatırlattı.İsrafil Kışla, üreticilerin çayda organik tarıma geçişin 1 yıl daha ertelenmesini istemesi üzerine yapmış oldukları çalışmaların neticelendiğini dile getirerek "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir süreç dahilinde organik çay üretimine geçme kararı almıştı. Üreticiler bazı endişe ve kaygılarını bize iletmişti. Müsteşarımız Nusret bey ve ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat bey başta olmak üzere yetkililerin ve çay üreticilerinin iştirak ettiği Arhavi'de bir toplantı gerçekleştirdik. En son aldığım bilgiye göre organik çay üretimine geçiş bir yıl ertelenmiştir. Çay üreticilerimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.