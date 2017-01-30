30.01.2017 10:17:04

AK Parti Ankara İl Başkanından referanduma 'Evet'

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, 'Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için istiyoruz' dedi.

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AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, "Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için istiyoruz" dedi.AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Pursaklar'da gerçekleştirilen ilçe danışma meclisi toplantısında "Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için istiyoruz" ifadelerini kullandı. Programda başkanlar Yamalı, Çetin ve Kabasakaloğlu "Güçlü Türkiye için biz de varız" çağrısı ile 'evet' kampanyasına destek verdi.AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılan İl Başkanı M. Nedim Yamalı, referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Referandumda AK Parti bayrakları ve parti sloganlarının kullanılmayacağını açıklayan Nedim Yamalı, "Bizler Anadolu Müslümanlarının özgürlük ve adalet mücadelesinin bugünkü temsilcileriyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için, istikrar için istiyoruz" dedi.Saray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Meclisi toplantısına AK Parti Ankara İl Başkanı M. Nedim Yamalı, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Teşkilat çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterimi ile başlayan programda konuşan AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı, 2015'teki 7 Haziran seçimlerini örnek göstererek bu tür istikrarsızlıkların yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekli olduğunu belirtti. Bu referandumun diğerlerinden farklı olduğuna dikkat çeken Yamalı, konuşmasında şunları kaydetti:"Teşkilatlarımız ilk defa farklı bir seçime girecek. Bu seçime MHP ile birlikte giriyoruz. Bizler daha çok bardağın boş kısmı ile ilgilenmeliyiz. Eksiklerle ilgilenip, bize oy vermeyenlere ulaşmamız gerekiyor. Parti bayrağı ve parti sloganı kullanmayacağız. Dikkatli çalışmamız gerekiyor. Pursaklar'dan çok eminiz, mükemmel bir uyum var. Bu mükemmellik ilçenin her tarafına yayılmış durumda. İl başkanları toplantılarında Pursaklar Türkiye'ye örnek gösteriliyor. Teşekkür ediyorum. Bu referandumu başarı ile atlatacağımızı düşünüyorum. Pursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Bey'e de Türkiye'de birçok örnek projeye imza attığı, ilçeye huzur kattığı için teşekkür ediyorum.""Pursaklar referanduma en büyük desteği verecektir"Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de belediyenin ocak ayı faaliyet raporunu sunarak, "İlçemiz için canla başla çalışıyoruz. Önümüzde güzel bir süreç var. Allah nasip ederse referandumdan en yüksek oyu çıkaracağımıza eminim. Cumhurbaşkanlığı sistemi istikrarın devamı ve milletimizin geleceği için yapılıyor. İnşallah Pursaklar büyük destek verecek" diye konuştu.AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu ise teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi vererek, "AK Parti Pursaklar teşkilatı olarak belediyemizle, bütün birimlerimizle referanduma hazırız. Sandık bazlı taramalarda 250 sandığın 130'unu tamamladık. 48 bin seçmene ulaştık. Son bir yılda 6 bin 800 üye yaprak, yüzde 25 olan üye sayımızı yüzde 34'e çıkarttık" şeklinde konuştu. Toplantının sonunda Mehmet Kabasakaloğlu, AK Parti İl Başkanı M. Nedim Yamalı ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür plaketi takdim etti. Toplantıya katılan mahalle başkanları da plaketle ödüllendirildi.