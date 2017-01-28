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AK Parti Alaplı İlçe danışma kurulu toplantısı yapıldı
28.01.2017 18:41:03

AK Parti Alaplı İlçe danışma kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Alaplı Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Alaplı Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Parti Binasında yapılan toplantıya Milletvekili Hüseyin Özbakır, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ve partililerin katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, köy ve mahalle temsilcilerinin çalışmalarını arttırmalarını istedi. Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır partililere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Özbakır, "MHP ile iş birliği halinde Anayasa değişikliği ile ilgi bir taslak hazırlayarak meclise getirdik. Ben buradan Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Taslakta çok büyük katkıları vardı. Ülkenin önünü açmak için gerekli desteği vererek sorumluluk almışlardır. Onlardan Allah razı olsun. Anayasa değişikliği sırasında muhalefet 'siz Anayasayı değiştirip diktatörlük sistemini getirmeye çalışıyorsunuz, rejim değişikliği yapıyorsunuz' diyerek itiraz ediyorlardı. Biz rejimi değiştirmiyoruz. Sadece hükümet sistemini değiştiriyoruz. 61 Anayasasında Cumhurbaşkanının bir yetkisi yoktu sınırlı yetkisi vardı. 81 yasasında Evren Paşa Anayasayı düzenlerken kendine bir hayli yetki koydu. Yetkilerini arttırdı. 2007 yılında Cumhurbaşkanını halk seçtiğinde yarı başkanlık sistemi geçmiştik. Bunu tamamlanması kalmıştı bu tasarıyla da tamamlıyoruz" dedi.

Program sonunda katılımcıların görüş ve önerileri dinlenerek soruları cevaplandırıldı

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