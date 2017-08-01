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AK Parti Akıncı Üssü davasına müdahil oluyor!
01.08.2017 13:14:08

AK Parti Akıncı Üssü davasına müdahil oluyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Akıncı Üssü davasına ilişkin yaptığı açıklamada davaya müdahillik talebinde bulunacaklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin merkez üstü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan, 486 sanığın yargılanacağı davanın görülmesine, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün başlandı. Davayı takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı gazetecilerin sorularını cevapladı.

İşte Yazıcı'nın konuşmasından satır başları

"Darbe süreciyle alakalı çok önemli davalardan bir tanesinin bugün ilk duruşması yapılıyor. İsmi Akıncılar davası. Darbeciler hedefledikleri ile ilgili hemen hemen tüm çalışmaları burasını karargah belirlemek suretiyle sevk ve idare ediyorlardı. Bu davayla bağlantılı 444 müşteki ve müdahil var. Ayrıca AK Parti bu davaya müdahil olarak katılma isteminde bulunacak. 



HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR

FETÖ örgütünün başı birinci sırada sanık. İkinci sırada sanık kaçırılan, firar eden her ne ise Adil Öksüz. Rütbeliler var, diğer askeri görevliler var. Tamamı 481. Her dava önemli. ümit ediyoruz ki Türk adaleti adil yargılama ile ki öyle devam ediyor, bu davaları fazla uzatmadan, elbette ki uluslararası hukukun kurallarını gözetmek suretiyle bu yargılamaları sürdürüyor. Davalar bitince sanıklar, darbeciler hakettikleri cezayı alacaklar. Burada bütün milletimiz, şehit yakınları başta olmak üzere, şehitler hepimizindir, mağdur durumdayız. Alçakça darbe teşebbüsünde bulunan failler var. Asli manevi failleri var. Statüleri her ne ise ona uygun yaptırıma müstehak olacaklar. 

TEK TİP KIYAFET TALEBİ

Yargılama ile alakalı bu örgütün belli yerlerde talimat almak suretiyle bir takım unsurları propaganda amacı olarak kullandığını görmekteyiz. Bunun çok yakın örneği, Hero diye nitelenen tişört ile salona gelmiş olmaları. Bu konu üzerinde çalışılıyor ama bu konuda esas olan şu. Hiçbir failin terör örgütü mensubu olarak yargı önüne çıkan hiçbir bireyin propaganda amaçlı görsel sergilemesine asla izin verilmeyecek. "

 


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