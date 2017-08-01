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AK Parti Akıncı Üssü davasına müdahil oluyor!
01.08.2017 12:14:37

AK Parti Akıncı Üssü davasına müdahil oluyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Akıncı Üssü davasına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Akıncı Üssü davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu davayla bağlantılı 250 şehidimizden 77'si de bu davanın sanıkları tarafından katledilmiş, şehit olmuşlardır. Bu davayla bağlantalı 444 müşteki ve müdahil var. Ayrıca AK Parti bu davaya müdahil olarak katılma isteğinde bulunacak." dedi.

FETÖ'cülerin tek tip elbise giymelerine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bu faillerin tek tip elbise giymelerine ilişkin bir tartışma devam ediyor. Elbette dünyadaki örnekleri ve yansımalarını almak suretiyle bir çalışma başlatılıyor. Tek tip elbisenin ötesinde hiçbir failin terör örgütü mensubu, iltisaklısı, irtibatlısı olarak hiçbir bireyin propaganda görüntüsü verecek materyal kullanmasına, görselliği sergilemesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Değerli arkadaşlar, darbe süreciyle alakalı çok önemli davalardan bir tanesinin bugün ilk duruşması yapılıyor. İsmi Akıncılar davası. Biliyorsunuz darbeciler 15 Temmuz gecesi, darbe planlamasını, hedefledikleriyle ilgili hemen hemen tüm çalışmalarını burasını karargah belirlemek suretiyle, Akıncılar'ı, buradan sevk ve idare ediyorlardı. Bu davanın 481 sanığı var. Bu davayla bağlantılı 250 şehidimizden 77'si de bu davanın sanıkları tarafından katledilmiş, şehit olmuşlardır. Bu davayla bağlantalı 444 müşteki ve müdahil var. Ayrıca AK Parti bu davaya müdahil olarak katılma isteğinde bulunacak. bu davanın bir diğer özelliği de FETÖ örgütünün başı birinci sırada sanık, ikinci sırada sanık hepiniz biliyorsunuz, firar eden, kaçan, kaçırılan her neyse Adil Öksüz ve general düzeyinde olanlar var. Diğer askeri görevliler ve belli rütbede kişiler var. Tamamı 481 kişi.

YARGILAMA ÖNEMLİ İŞLEVDİR

Her dava önemli. Ümit ediyoruz ve bekliyoruz ki, Türk adaleti adil yargılamayla devam ediyor. Bu davaları fazla uzatmadan elbette ki uluslararası hukukun kurallarını gözetmek suretiyle ve Türkiye Cumhuriyeti devletine egemen hukuk devleti müktesabatı içerisinde bu yargılamaları sürdürüyor. İnşallah bu yargılamalar bitince sanıklar, failler elbette ki gereken cezayı alacak. Yargılamanın tek amacı var. Hadsize haddini bildirmek, haklıya da hakkını vermek.

Bu da şehit yakınları, hepimiz, Türk Milleti'nin bütünü mağdur durumda ve suç işleyen alçakça teşebbüste bulunan failler var, bunların asli failleri var. Her neyse statüleri. Yargılama önemli işlevdir. Hakim ve görevli savcıları suçlamak anlamlı değil. Elbette onlar süreçleri ona göre idare ediyorlar. İnşallah kısa sürede sonuçlanır. Bir dava daha var alt salonda, Kara Havacılık'la ilgili dava. Akıncı üssü davasında kimlik tespiti yapılıyor. Alt salonda Kara Havacılık'ın sorgusu yapılıyor. Onları da izledik, gayet sükunetle sorgulama yapıyor. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar, şehit yakınları ve gazilerimiz tepki veriyorlar. Son derece haklılar.

HİÇBİR FAİLİN PROPOGANDASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu örgütün belli yerlerde talimat almak suretiyle bir takım unsurları propaganda amacı olarak kullandığını görmekteyiz. Bunun çok yakın örneği HERO tişörtüyle duruşmalara gelmiş olmaları. Bu faillerin tek tip elbise giymelerine ilişkin bir tartışma devam ediyor. Elbette dünyadaki örnekleri ve yansımalarını almak suretiyle bir çalışma başlatılıyor. Tek tip elbisenin ötesinde hiçbir failin terör örgütü mensubu, iltisaklısı, irtibatlısı olarak hiçbir bireyin propaganda görüntüsü verecek materyal kullanmasına, görselliği sergilemesine asla izin vermeyeceğiz. Bu hassasiyet içerisinde süreçleri yönetiyoruz, idare ediyoruz.

 


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