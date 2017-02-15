15.02.2017 09:34:57

'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'

Cumhuriyet Gazetesi, iki partinin yüzde 60'a varan oy oran arasında 'evet'in yüzde 45'te kaldığını iddia ediyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre referandum için yapılan anketlerde "evet" oranı kararsızların dağıtılmaması durumunda yüzde 45'lerde kalıyor.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında AK Parti'nin oy oranları ciddi biçimde yükselirken, diğer partilerde düşüşler yaşanmıştı.



Anketler aradan geçen sürede AK Parti'nin 15 Temmuz nedeniyle yakaladığı avantajı kaybettiğini, partilerin oy oranlarının 15 Temmuz öncesine doğru çekildiğini gösteriyor.

Anketlerde Ak Parti ve MHP'nin oy toplamı yüzde 60'lara yaklaşıyor.



Ancak referandum için yapılan anketlerde evet oranı kararsızların dağıtılmaması durumunda yüzde 45'lerde kalıyor.



Bu tablo, iki partiye oy verecek seçmenin yüzde 10'dan fazlasının evet demeyeceğini ortaya koyuyor.

Her iki partiye oy vermekle birlikte referandumda evet demeyeceğini belirten yüzde 10'un üzerindeki seçmenin MHP'li olduğu konusunda yaygın bir görüş bulunuyor.



Ancak AK Parti kurmaylarına göre hayır ve kararsız konumundaki yüzde 10'un üzerindeki seçmenler arasında MHP'lilerle birlikte AK Partliler de yer alıyor.

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