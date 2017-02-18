18.02.2017 16:32:28

Ak kadınlar sahaya indi

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı parti binasında toplantı yaparak Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasa değişikliği halk oylaması öncesi son değerlendirmeleri yaptı.

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AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı parti binasında toplantı yaparak Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasa değişikliği halk oylaması öncesi son değerlendirmeleri yaptı.AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman Başkanlığında toplanan AK Kadınlara AK Parti İl Teşkilat Başkanı ve SKM Başkanı Ali Kemal Karaca'da katılarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman Kadın Kolları yönetim toplantısı ile Halk oylamasında yapacakları çalışmaları ele aldıklarını belirterek, 'Bu süre içerisinde kadın kolları olarak sahaya inmiş durumdayız. Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa Değişikliğini içeren maddeleri halkımıza tek tek anlatacağız. 16 Nisan tarihine kadar ev ev, kapı kapı gezerek halkımıza neden evet demeleri gerektiğini anlatım, evet oyunun en yüksek oranda çıkmasını sağlayacağız' dedi.