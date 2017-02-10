10.02.2017 14:36:10

AK Kadınlar referandum çalışmaları için hazır

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Eğitim 5. Bölge Toplantısı, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları ev sahipliğinde Trabzon'da yapıldı.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Eğitim 5. Bölge Toplantısı, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları ev sahipliğinde Trabzon'da yapıldı.Toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Pınar Doğan Aksoy, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Işıl İlgin Oktay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Bölge Sorumluları Şaziye Gündüz ve Nuran Alim, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Yönetimi ve İlçe Kadın Kolları Başkanları, AK Parti Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin İl Kadın Kolları Başkanlarıyla birlikte İlçe Kadın Kolları Başkanları katıldı.Toplantıda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan 'Bilezik' adlı kısa filmin yanı sıra '15 Temmuz' adlı kısa film katılımcılara izlettirildi. İl Başkanı Revi, İl Kadın Kolları Başkanı Ayvazoğlu, Belediye Başkanvekili Kınalı'nın yanı sıra Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Aksoy, MKYK Üyesi Oktay, 5. Bölge Sorumluları Gündüz ve Alim de konuşmalar yaptı. Açılış konuşmalarında referandum üzerinde durulurken toplantının ikinci kısmında teşkilat yapısı, genel sekreterlik birimi, seçim işleri, motivasyon ve kriz yönetimiyle alakalı önemli bilgiler verildi. Toplantıda konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Ayvazoğlu, AK Kadınlarının çalışkanlığına ve gayretine vurgu yaparak "Onlar kendilerine 'okyanusta damla diyorlardı' ben ise 'yüzü ak, gönlü ak, ruhu ak kahramanlar' diyorum" dedi.