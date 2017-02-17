18.02.2017 10:31:10

AK gençlerden Ülkü Ocaklarına ziyaret

AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Ülkü Ocakları Başkanı Fazlı Güner'i ziyaret etti.

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AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Ülkü Ocakları Başkanı Fazlı Güner'i ziyaret etti.Ziyaret sonrası açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, güzel bir muhabbet ortamında ülkü ocakları başkanınla buluştuklarını belirterek, "Bilecik siyaseti ve ülke gündemi hakkında sohbet ettik. Misafirperverliklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.Ziyaret sonunda Yılmaz, Güner'e üzerinde Kayı amblemi olan bir tabak hediye etti.