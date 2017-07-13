13.07.2017 14:50:47

Ajaxlı Nouri'den kötü haber

Ajax, hazırlık maçı sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Nouri'nin beyninde, bir süre oksijen gitmemesinden dolayı kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edildiğini açıkladı.

Hollanda ekibi Ajax, hazırlık maçı esnasında kalp ritminde bozukluk olduğu için yere yığılan genç futbolcusu Abdelhak Nouri ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun beyninde, bir süre oksijen gitmemesinden dolayı kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edildiği bildirildi.

Avusturya'da Ajax ile Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçında Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bırakmıştı. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından Fas asıllı Hollandalı futbolcu, helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.