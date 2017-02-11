12.02.2017 10:05:28

Ajandayı oyup içine tabanca sakladı

Adana polisi, yaptığı uygulama sırasında bir otomobilin torpido gözünde ajandanın içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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Adana polisi, yaptığı uygulama sırasında bir otomobilin torpido gözünde ajandanın içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir otomobilden şüphelenen polis, sürücü Burak Z.'yi araçtan indirip arama yaptı. Torpido gözünü açan polis, bir ajanda görüp çıkardı. Polis, ajandanın normalden daha ağır olduğunu fark edince içinde bir şey olabileceğini düşünerek sayfalarını karıştırdığında ajandanın içinin oyularak tabanca saklandığını belirledi. Polis tabancanın ruhsatsız olduğunu belirleyerek, Burak Z'ye ruhsatsız tabanca kullanmaktan işlem yaptı.