26.02.2017 09:08:42

AİSYEM bahar dönemi etkinlikleri başladı

Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Müdürlüğünün 2016-2017 bahar yarıyılı etkinlikleri başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Müdürlüğünün 2016-2017 bahar yarıyılı etkinlikleri başladı.Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Müdürlüğünün 2016-2017 bahar yarıyılı etkinliklerinden ilki, Söke Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. "Söke İşletmelerinin Küresel Pazarlara Entegrasyon Süreci" konu başlıklı panele Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ticaret Borsası Başkanı Salih Deniz Günal, AİSYEM Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz ile ADÜ Söke Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri, öğrenciler ve iş adamları katıldı.Panelde Söke işletmelerinin küresel pazarlara entegrasyon süreci tartışıldı ve uygulanabilecek modeller ile stratejilerin neler olabileceği üzerinde duruldu. Geniş katılımın olduğu toplantıda katılımcıların konu ile ilgili sorularına da cevaplar verildi.