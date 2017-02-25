25.02.2017 16:47:50

'Ailede maneviyat ve mahremiyet eğitimi' konulu konferans verildi

Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Rehberlik Bürosu tarafından 'Ailede maneviyat ve mahremiyet eğitimi' konulu konferans verildi.

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Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Aile ve Rehberlik Bürosu tarafından "Ailede maneviyat ve mahremiyet eğitimi" konulu konferans verildi.Adıyaman Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Eğitim Uzmanı Fatma Kotan, protokol eşleri ve çok sayıda kadın katıldı. Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman İl Müftülüğü Aile ve Rehberlik Bürosu Koordinatörü Şule Sevmez, " Şimdi Aile ve Rehberlik Bürosu gençlere, çocuklara ve ailelere yönelik eğitim programları ayarlıyoruz ve eğitimler veriyoruz. Bu maksatla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Eğitim Uzmanı Fatma Kotan hocamızı davet ettik. Özellikle 4-6 yaş arasında olan çocukların ailelerine yönelik ailelerin eğitilmesi amacıyla konferans gerçekleştirdik. Konferansımızın konusu, "Ailede maneviyat ve mahremiyet eğitimidir." Özellikle 4-6 yaş çocuklarını önemsediğimiz için onların ailelerinin maneviyat ve mahremiyet hususunda çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda nasıl eğitimlerin verilmesi gerektiği bilincinin kazanmasını istiyoruz" dedi.Daha sonra konuşan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, " Bugün burada Ailede maneviyat ve mahremiyet eğitimi konulu konferans tertipledik. Bu tür faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir. Bu tür etkinliklerimizin faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini verdi.Yapılan konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Eğitim Uzmanı Fatma Kotan tarafından konferans verildi.