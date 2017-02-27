27.02.2017 14:33:27

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özer, Gönüllü Kültür Kuruluşlarını ziyaret etti

Bir müddet önce Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü olarak Kayseri'ye atanan Nevzat Özer kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarına iade-i ziyarette bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bir müddet önce Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü olarak Kayseri'ye atanan Nevzat Özer kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarına iade-i ziyarette bulundu.İl müdür yardımcıları ile birlikte Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunu ziyaret te bulunan yeni il Müdürü Nevzat Özer Mazlum- der de bir araya geldiler.Ziyarette Kayseri'de Aile ve Sosyal politikalar il müdürlüğünün çalışma alanları, İl müdürlüğünün personel durumu, çalışma şartları ile çalışmalarda sivil toplum ve diğer kurumlarla ilişkiler gündeme geldiSon günlerde uygulanmaya konan çalışan annelerin çocuklarına yönelik büyükannelere bakım ücreti,sığınmacı ailelerin özürlü olanların bakımına yönelik Devlet desteği konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu ve Mazlum-der Şube Başkanı Ahmet Taş İl müdürü Nevzat Özer ve ekibinin ziyaretlerinden memnun kaldıklarını belirtti ve gerekli hallerde sivil toplum olarak Aile ve Sosyal politikalar il müdürlüğünün çalışmalarına katkı vermekten memnun kalacaklarını ifade etti.STK'ların millet bütünlüğünün sağlanmasındaki önemine değinen İl Müdürü Nevzat Özer de, Gönüllü Kültür Kuruluşlarına çalışmalarında başarılar diledi.