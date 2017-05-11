SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından anlamlı ziyaret
11.05.2017 17:35:09

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından anlamlı ziyaret

TÜBİTAK tarafından 48'incisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olan Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Arda Özgür'e, Türkiye'nin görme engelli ilk üst düzey bürokratı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan'dan destek geldi.

TÜBİTAK tarafından 48'incisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olan Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Arda Özgür'e, Türkiye'nin görme engelli ilk üst düzey bürokratı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan'dan destek geldi.

Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Arda Özgür, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi görme engelliler için hazırladığı 'Dokunsal Haritalar' projesiyle TÜBİTAK'tan bölge birincilik ödülü almış ve yarışmada görme engelli olarak birinci olan ilk kişi olmuştu.

'Dokunsal Haritalar' projesiyle Türkiye genelinde alanında sergilenmeye layık görülen 12 proje içinde yer alarak büyük bir başarıya imza atan ve Final Yarışması için Ankara'ya gelen görme engelli öğrenci Arda Özgür'ü TÜBİTAK sergi alanında ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan, Özgür'ü ve öğretmenleri Sözer Vurgun ve Barış Tuzak'ı çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan, sergi alanında yaptığı konuşmada "Arda Özgür'ün yaptığı proje geleceğimiz açısından büyük umut verici bir çalışma Arda Özgür çalışmasıyla, engelli öğrencilerin diğer her öğrenci gibi yeterli destek ve azimle neleri başarabileceğini hepimize gösteriyor. Söz konusu çalışma görme engellilerin eğitimine önemli katkı sunabilecek nitelikte ve desteğe layık bir çalışma. Bu sebeple ben Arda Özgür'ü başarısından ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak engellilerin, engelli bireyleri ötekileştiren, toplumun dışına iten, onları eve hapseden çağdışı anlayışı reddettiklerini ve bu anlamda tüm alanlarda etkili ve sonuç getiren çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Kenan Önalan, "Arda Özgür'ün çalışması bu anlamda örnek konumda. Kendisine desteğimiz sürecek. Buradaki ziyaretimizle hem kendisinin çalışmalarını ve başarılarını bizatihi gördük hem de kendisini ve öğretmenlerini Bakanlığımıza davet ettik" şeklinde konuştu.

Ülkede özverili örnek öğretmenlerin yol göstericiliği ile engelli bireylerin önemli başarılara ulaşabileceğinin altını çizen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan, "Arda Özgür'ün bu başarısında önemli payı bulunan öğretmenleri Sözer Vurgun ve Barış Tuzak beyleri de tebrik ediyorum. Maalesef halen pek çok örneğini görebildiğimiz engelli öğrencilerin dışlanması, hor görülmesi ve başarılı olamayacağı ön yargısının, özverili bir destek ve çalışmayla yıkarak toplumumuza örnek bir yol göstericilik sergilemişler. Bu anlamda başta Arda Özgür'e, ardından da değerli öğretmenleri Sözer Vurgun ve Barış Tuzak beylere engelliler adına da teşekkür ediyorum" dedi.

"Herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük ilkesi eğitimde ve ürün tasarımında da dikkate alınmalıdır"

Görme engelli öğrenci Arda Özgür de, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bilgi edinmelerini sağlayacak ürünlerin tasarlanması ve yaygınlaştırılmasının bir lüks olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük ilkesi sosyal sorumluluk bilincinin ve evrensel eğitimin bir gereği olarak eğitimde ve ürün tasarımında da dikkate alınmalıdır" dedi. Arda Özgür'ün öğretmenleri Sözer Vurgun ve Barış Tuzak da "Bu süreçte aslında biz Arda'dan çok şey öğrendik. Arda ile o kadar çok vakit geçirdik, birbirimizin ufkunu o kadar açtık ki şimdiden coğrafya dışında diğer alanlarda da neler yapabileceğimizi tasarlamaya bile başladık" şeklinde konuştu.

Görme engelli öğrenci Arda Özgür ve öğretmenleri, yarışma programında kendilerini Bakanlığa davet eden Önalan'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ziyarette bulundu. Görme engelli öğrenci Arda Özgür ve öğretmenleri Bakan Müşaviri Kenan Önalan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yapmış olduğu çalışmalardan bayrak şeklinde bir harita üzerinde Braille alfabesi ile tüm 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazıldığı '15 Temmuz Şehitleri Kabartma Türkiye Haritası'nı hediye etti. Anlamlı hediyeden dolayı Arda Özgür ve öğretmenlerine teşekkür eden Önalan, "15 Temmuz şehitlerimiz ülke olarak değerlerimizi korumak ve sahip çıkmak adına kendilerini feda ettiler. Bu vatanın evlatları yaşasın diye kendi evlatlarını yetim bırakan şehitlerimizin kıymetli hatırasını yaşatacak olan bu değerli çalışmayı yapan ve Bakanlığımıza hediye eden Arda Özgür'e bu anlamlı ve örnek davranışı nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, öğretmenlerini de yetiştirmiş oldukları bu örnek insan için tebrik ediyorum" dedi.
    YORUM YAZ
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.
11.05.2017 18:21:06
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
11.05.2017 18:18:43
Kastamonu’da kene vakası
Kastamonu’da kene vakası
Kastamonu’da kenenin ısırdığı kadın, hastaneye kaldırıldı.
11.05.2017 18:09:07
Başbakan Yıldırım, May ile görüştü
Başbakan Yıldırım, May ile görüştü
İngiltere Başbakanı May ile görüşen Başbakan Yıldırım, seçimler dolayısıyla mevkidaşına başarı dileklerini iletti.
11.05.2017 17:48:59
'İslamofobi gerçek İslam anlatılarak önlenebilir'
'İslamofobi gerçek İslam anlatılarak önlenebilir'
Müslüman gençler, İslamofobinin etkisinin azaltılması ve önlenmesi için İslam'ın daha iyi anlatılması, diyalog kurulması ve medyanın güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir.
11.05.2017 17:23:37
Gezi'nin palalı saldırganı için karar verildi
Gezi'nin palalı saldırganı için karar verildi
Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı.
11.05.2017 16:32:51
HDP'li Beştaş: Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok
HDP'li Beştaş: Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 'Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok, öldü' dedi.
11.05.2017 14:22:47
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları