11.05.2017 17:35:09

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından anlamlı ziyaret

TÜBİTAK tarafından 48'incisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olan Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Arda Özgür'e, Türkiye'nin görme engelli ilk üst düzey bürokratı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan'dan destek geldi.

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TÜBİTAK tarafından 48'incisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olan Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Arda Özgür'e, Türkiye'nin görme engelli ilk üst düzey bürokratı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan'dan destek geldi.Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Arda Özgür, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi görme engelliler için hazırladığı 'Dokunsal Haritalar' projesiyle TÜBİTAK'tan bölge birincilik ödülü almış ve yarışmada görme engelli olarak birinci olan ilk kişi olmuştu.'Dokunsal Haritalar' projesiyle Türkiye genelinde alanında sergilenmeye layık görülen 12 proje içinde yer alarak büyük bir başarıya imza atan ve Final Yarışması için Ankara'ya gelen görme engelli öğrenci Arda Özgür'ü TÜBİTAK sergi alanında ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan, Özgür'ü ve öğretmenleri Sözer Vurgun ve Barış Tuzak'ı çalışmalarından ötürü tebrik etti.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan, sergi alanında yaptığı konuşmada "Arda Özgür'ün yaptığı proje geleceğimiz açısından büyük umut verici bir çalışma Arda Özgür çalışmasıyla, engelli öğrencilerin diğer her öğrenci gibi yeterli destek ve azimle neleri başarabileceğini hepimize gösteriyor. Söz konusu çalışma görme engellilerin eğitimine önemli katkı sunabilecek nitelikte ve desteğe layık bir çalışma. Bu sebeple ben Arda Özgür'ü başarısından ötürü tebrik ediyorum" dedi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak engellilerin, engelli bireyleri ötekileştiren, toplumun dışına iten, onları eve hapseden çağdışı anlayışı reddettiklerini ve bu anlamda tüm alanlarda etkili ve sonuç getiren çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Kenan Önalan, "Arda Özgür'ün çalışması bu anlamda örnek konumda. Kendisine desteğimiz sürecek. Buradaki ziyaretimizle hem kendisinin çalışmalarını ve başarılarını bizatihi gördük hem de kendisini ve öğretmenlerini Bakanlığımıza davet ettik" şeklinde konuştu.Ülkede özverili örnek öğretmenlerin yol göstericiliği ile engelli bireylerin önemli başarılara ulaşabileceğinin altını çizen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Müşaviri Kenan Önalan, "Arda Özgür'ün bu başarısında önemli payı bulunan öğretmenleri Sözer Vurgun ve Barış Tuzak beyleri de tebrik ediyorum. Maalesef halen pek çok örneğini görebildiğimiz engelli öğrencilerin dışlanması, hor görülmesi ve başarılı olamayacağı ön yargısının, özverili bir destek ve çalışmayla yıkarak toplumumuza örnek bir yol göstericilik sergilemişler. Bu anlamda başta Arda Özgür'e, ardından da değerli öğretmenleri Sözer Vurgun ve Barış Tuzak beylere engelliler adına da teşekkür ediyorum" dedi."Herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük ilkesi eğitimde ve ürün tasarımında da dikkate alınmalıdır"Görme engelli öğrenci Arda Özgür de, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bilgi edinmelerini sağlayacak ürünlerin tasarlanması ve yaygınlaştırılmasının bir lüks olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük ilkesi sosyal sorumluluk bilincinin ve evrensel eğitimin bir gereği olarak eğitimde ve ürün tasarımında da dikkate alınmalıdır" dedi. Arda Özgür'ün öğretmenleri Sözer Vurgun ve Barış Tuzak da "Bu süreçte aslında biz Arda'dan çok şey öğrendik. Arda ile o kadar çok vakit geçirdik, birbirimizin ufkunu o kadar açtık ki şimdiden coğrafya dışında diğer alanlarda da neler yapabileceğimizi tasarlamaya bile başladık" şeklinde konuştu.Görme engelli öğrenci Arda Özgür ve öğretmenleri, yarışma programında kendilerini Bakanlığa davet eden Önalan'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ziyarette bulundu. Görme engelli öğrenci Arda Özgür ve öğretmenleri Bakan Müşaviri Kenan Önalan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yapmış olduğu çalışmalardan bayrak şeklinde bir harita üzerinde Braille alfabesi ile tüm 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazıldığı '15 Temmuz Şehitleri Kabartma Türkiye Haritası'nı hediye etti. Anlamlı hediyeden dolayı Arda Özgür ve öğretmenlerine teşekkür eden Önalan, "15 Temmuz şehitlerimiz ülke olarak değerlerimizi korumak ve sahip çıkmak adına kendilerini feda ettiler. Bu vatanın evlatları yaşasın diye kendi evlatlarını yetim bırakan şehitlerimizin kıymetli hatırasını yaşatacak olan bu değerli çalışmayı yapan ve Bakanlığımıza hediye eden Arda Özgür'e bu anlamlı ve örnek davranışı nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, öğretmenlerini de yetiştirmiş oldukları bu örnek insan için tebrik ediyorum" dedi.