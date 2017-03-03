03.03.2017 21:28:06

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

'(Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bu millet ağır aksak işleyen bu yönetim sisteminin değişmesi kararını 15 Temmuz'da darbecilere karşı onurlu bir duruş ortaya koyarak gösterdi. 16 Nisan'daki referandum asla bir rejim değişikliğini getirmiyor, aksine mevcut cumhuriyetimizi daha güçlü hale getiriyor'- '15 Temmuz, Türkiye'nin tarihteki seyrini anlamak için önemli bir rehberdir. Türkiye düşman

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Bu millet ağır aksak işleyen bu yönetim sisteminin değişmesi kararını 15 Temmuz'da darbecilere karşı onurlu bir duruş ortaya koyarak gösterdi. 16 Nisan'daki referandum asla bir rejim değişikliğini getirmiyor, aksine mevcut cumhuriyetimizi daha güçlü hale getiriyor." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kadın kursiyerler ve engelliler ile buluşma programına katılan Kaya, Bakanlık olarak yaptıkları bütün iş ve projeleri aile merkezli planladıklarını söyledi.

Kadınların eğitimi önündeki her türlü engeli aşmaya kararlı olduklarını belirten Kaya, "Özellikle kız çocuklarımızın okullaşmasına, temel eğitim sürecini tamamlamalarına özel önem veriyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülük ettikleri 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ile 350 bin kız çocuğumuz okulla tanıştı. Yine 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyası ile okula gidememiş 2 milyon 590 bin kadınımız, evlatlarıyla eğitim alma imkanı buldu." ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamını desteklemek için pek çok düzenleme yaptıklarına işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"2005 yılında yüzde 20,7 olan kadın istihdamı oranını yüzde 28,3'e yükselttik. 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 41'e çıkarılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte, kadının eş ve anne olarak aile içinde üstlendiği rolü asla göz ardı edemeyiz. Bunun için kadının iş hayatına katılmasını desteklerken, aile ve iş hayatındaki uyumu güçlendiriyoruz. Çalışma hayatı içinde kadına sağlanan doğum izinleri, doğuma bağlı yarı zamanlı ve kısmi süreli çalışma haklarının kapsamını genişleterek bu alandaki sorunları büyük ölçüde azalttık.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin özendirilmesi de bu kapsamda atılmış önemli adımlardan biridir."

- "Büyükanne Projesi aile bütünlüğüne katkı sağlayacak"

Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile "Büyükanne Projesi"ni başlattıklarını hatırlattı.

"Bu proje de kadın istihdamını teşvik ettiğimiz projelerimizden biri." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Çalışan kadının en büyük problemlerinden biri 'Çocuğumu kime bırakacağım, kime teslim edeceğim?' sorusudur. Bu uygulama sayesinde çalışan annelerimiz çocuklarını gözleri arkada kalmadan kendi annelerine emanet edecekler. Pratik hayata çok uygun bir çözüm bulmuş olduk. Kuşaklar arası sosyal dayanışmaya, aile bütünlüğüne, kültürel değerlerimizin yeni nesillere aktarımına da katkı sağlayacak bu proje. Şimdi 10 ilde 6 bin kişilik bir pilot uygulama hayata geçiyor. Biliyorsunuz, Bursa da pilot illerden biri. Bir yılın sonunda pilot uygulama başarılı olursa eğer, bunu daha fazla ilimizde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Engelliler için pozitif ayrımcılığı anayasal düzeyde güvence altına alarak hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini belirten Kaya, "Farklı engel guruplarına göre politika çalışmalarına özel önem veriyoruz. Bu amaçla kamuda ve özel sektörde ihtisaslaşmaya gidiyoruz. Engellilerin çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla kamuda ve özel sektörde engelli istihdamını teşvik ettik. Bugün sadece kamuda istihdam edilen engelli sayısı yaklaşık 49 bindir. Özel sektörde bu rakam 100 bine yaklaşmıştır. Engelli ve yaşlılarımızın öncelikli olarak ailelerinin yanında ve bulundukları sosyal ortamda desteklenmesi temel hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "15 Temmuz, Türkiye'nin tarihteki seyrini anlamak için önemli bir rehberdir"

Kaya, Türkiye'ye karşı yıllardır devam eden saldırıların son perdesini 15 Temmuz'da yaşadıklarını hatırlattı.

Kaya, şunları söyledi

"Milletimiz, istiklaline sahip çıkmada gösterdiği yüksek şuurla, küresel oyunlar peşindeki çevreleri şaşkına uğratmıştır. Millet olarak sahip olduğumuz üstün değerler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihimizin bu en zor imtihanını aşmamızı sağlamıştır. 15 Temmuz, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Millet düşmanları, milletten yediği demir yumrukla dengesini kaybetmiş ve o güne kadar anlaşılmayan pek çok mesele gün yüzüne kavuşmuştur. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihteki seyrini anlamak için önemli bir rehberdir. Türkiye düşmanlarının telaşla kurdukları tezgahın boşa gitmesi de göstermektedir ki içeride ve dışarıda doğru adımlarla ilerliyoruz. Onların istediği, talepleri ve umudu olmayan bir Türkiye'dir, iç sorunlarıyla boğuşan bir Türkiye'dir. İşte milletimizin tarihte eşi görülmemiş büyük bir kahramanlıkla işgal tezgahlarını püskürtmesi bu umutları boşa çıkarmıştır. Bir milletin istikbalinde kadının vazgeçilmez rolünü 15 Temmuz'da en çarpıcı örnekleriyle gördük.

Vatan ve millet aşkına canını esirgemeyen kadınlarımız, bütün dünyaya kahramanlığın en yüksek mevkisini gösterdiler. Onlar yüreklerinde taşıdıkları üstün değerlerle yalnız bir saldırıyı püskürtmekle kalmadılar, her türlü saldırı planına karşı milli iradenin üstün gücünü de dünyaya göstermiş oldular."

- "16 Nisan'daki referandum asla bir rejim değişikliğini getirmiyor"

16 Nisan'ın siyaset tarihlerinde önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Kaya, "Çünkü bu millet ağır aksak işleyen bu yönetim sisteminin değişmesi kararını 15 Temmuz'da darbecilere karşı onurlu bir duruş ortaya koyarak gösterdi. 16 Nisan'daki referandum asla bir rejim değişikliğini getirmiyor, aksine mevcut cumhuriyetimizi daha güçlü hale getiriyor. Çok başlılığı ortadan kaldırıyor. Milletimiz yetkiyi doğrudan seçimle gelen cumhurbaşkanına veriyor. İşbaşına gelen hükümete güvenoyunu milletimiz sandıkta veriyor." diye konuştu.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Partiler üstü bir meseledir. Yeni anayasa memleket meselesidir çünkü bu millet koalisyon dönemlerini yaşadı. Darbeler, muhtıralar gördü. Gezi olaylarını gördü, 17-25 Aralık darbe girişimini gördü, 15 Temmuz'u yaşadı. Terörün nasıl huzurumuzu bozduğunu, güvenliğimizi nasıl tehdit ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Ülkemizde kalıcı siyasi istikrarı sağlamak için 16 Nisan'da 'Evet' diyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin her beş yılda bir birlikte yapılması için 'Evet' diyeceğiz. Etkin bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 'Evet' diyeceğiz. Güçlü demokrasi, güçlü Türkiye için 'Evet' diyeceğiz. 18 yaşını doldurmuş gençlerimizin seçimlerde oy kullandıkları gibi seçilebilmeleri için 'Evet' diyeceğiz."

