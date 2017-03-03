03.03.2017 17:03:35

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

'Bin 500 yeni ASDEP personeli alacağız. KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları, Aile Sosyal Destek Programı için başvurularını yapabilir'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bin 500 yeni ASDEP personeli alacağız. KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları, Aile Sosyal Destek Programı için başvurularını yapabilir." dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya, bakanlık olarak vatandaşlara yönelik sosyal yardım ve hizmetleri her zaman geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kaya, Bursa'da engelli vatandaşlar, şehit aileleri ve kadınlarla bir araya geleceklerini belirterek, "Bursa'da 27 çocuk evi var ama bu evlerin sayısı, yeterli değil. Bir tanesinin hemen açılması için talimat verdik." diye konuştu.

Çocuklar için yurt tipinden ev tipine geçtiklerini aktaran Kaya, "Bu sene içinde, hatta ilk 6 ayda dönüşümleri tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'da 10 çocuk evi açacağız ve bir çocuk evleri sitesi açacağız. Mustafakemalpaşa ilçesinde 36 çocuğun barınacağı bir çocuk evi sitesi açılacak. Yine Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerine birer engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız." ifadelerini kulandı.

- "Arz odaklı bir hizmet anlayışı"

Kaya, Bursa'daki kadın konuk evinin de şartlarını iyileştirmek üzere yeni bir fiziksel mekana geçiş sağlayacakları bilgisini verdi.

Bu yıl içinde Aile Sosyal Destek Programına (ASDEP) personel alacaklarını bildiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bin 500 yeni ASDEP personeli alacağız. KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları, ASDEP için başvurularını yapabilir. Daha detaylı bilgi internet adresimizde mevcut. Böylece arz odaklı bir hizmet anlayışı geliştirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edip farklı kurum ve kuruluşlardan olan ihtiyaçlarını da meslek elemanlarımızı doğrudan yönlendirmeyle, evlerde yaptırdığımız farklı yönlendirmelerle kamu kurum ve kuruluşlarından da hizmet almalarını sağlayacağımız bir proje. Bursa'dan bunun müjdesini vermek istiyorum. Maliye Bakanımızın da desteğiyle bin 500 ASDEP personelinin 2017 içinde istihdamını sağlayacağız. Başvurular internet adresi üzerinden yapılacak. Şartname hazırlandıktan sonra başvuruları alacağız."

Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle Atatürk Caddesi'nde yürüyen Kaya, esnafla sohbet etti.

Vatandaşlardan 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum için "Evet" oyu isteyen Kaya, bir seyyar kestaneciden alışveriş yaptı.