SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:
01.03.2017 22:33:25

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

'Diyarbakır'da 10 tane yeni sosyal hizmet merkezi açacağız. 3'ünü önümüzdeki günlerde açacacağız. Ayrıca ilk defa hayata geçireceğimiz Mobil Sosyal Hizmet Merkezimizi Diyarbakır'da hayata geçireceğiz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Diyarbakır'da 10 tane yeni sosyal hizmet merkezi açacağız. 3'ünü önümüzdeki günlerde açacacağız. Ayrıca ilk defa hayata geçireceğimiz Mobil Sosyal Hizmet Merkezimizi Diyarbakır'da hayata geçireceğiz." dedi.

Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'da bulunan Bakan Kaya, yaptığı ziyaretlerin ardından bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının saha koordinasyon ekibinin, 22 kişilik bir grup ile 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Batman, Mardin, Şırnak ve İzmir il müdürlerinin Diyarbakır'da bakanlığın hizmet alanına giren tüm kurum ve kuruluşları ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Kaya, yerinde gözlemler yaparak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bugün saha koordinasyon ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışmayı rapor haline getirdiklerini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Bunun değerlendirmesini yapacağız. Diyarbakırımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz ve bunu nasıl geliştirebiliriz. Bunun için buradayız. Bu değerlendirme toplantılarımızın ilkini Diyarbakır'dan başlatmış olduk. Bakanlığımıza bağlı 14 kuruluş, 14 çocuk evi, 2 umut evi, ilimizde bulunan 18 yardımlaşma ve dayanışma vakfı, 22 aile destek merkezi ve belediye ait 2 ve özel sektöre ait 3 kuruluşa, ayrıca koruyucu aile ve şehit ailelerimize ekiplerimiz ziyaretler gerçekleştirdi. Bugün de bütün birim amirlerimizle bu yerleri ziyaret ettik. Bürokratlarımız akşam yemeğini çocuklarımızla birlikte yedi. Saha gözlem ekimiz ziyaretleri bir sunum haline getirdi. Şimdi o sunumu bizlerle paylaşacaklar."

Hizmete erişimi daha da kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini arttıracak şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Kaya, bu saha gözlem çalışmalarının ilkini Diyarbakır'dan başlattıklarını açıkladı.

Diyarbakır'a birkaç müjdeleri olduğunu vurgulayan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyarbakır'da 10 tane yeni sosyal hizmet merkezi açacağız. 3'ünü önümüzdeki günlerde açacacağız. Ayrıca ilk defa hayata geçireceğimiz Mobil Sosyal Hizmet Merkezimizi Diyarbakır'da hayata geçireceğiz. İlk uygulamayı Diyarbakır'da yapacağız. 2017 yılında bin 500 kişilik yeni aile sosyal destek personelinin (ASDEP) 40'nı Diyarbakır'a alacağız. Bir tane çocuk destek merkezini, suça karışmış çocukların rehabilitasyon ve hayata kazandırılmaları, normal hayatına döndürülmeleri ve eğitim hayatına kavuşturmaları için Diyarbakır'a kazandıracağız. Bir de çocuk evleri açacağız. Diyarbakır'da eski tip olan çocuk yetiştirme yurdunu da önümüzdeki günlerde uygulamadan kaldırıp, çocuk evleri sistemimize Diyarbakırımızı kavuşturmuş olacağız. Çocuklarımızın ev ortamında yetişmeleri için mevcut olan 8 çocuk yetiştirme yurdunu kaldıracağız ve çocuk evlerine dönüştüreceğiz. Diyarbakır'da bir yetiştirme yurdumuz var, onu da kısa bir dönem içinde çocuk evleri sistemine geçirmiş olacağız. Burada yapacağımız yatırımları da yerinde değerlendirme fırsatı bulduk. Bu çalışmaların Diyarbakırımıza ve Türkiyemize hayırlar getirmesini diliyorum."

- "Hoş Geldin Bebek" projesini başlattı

Bakan Kaya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı "Hoş Geldin Bebek" projesini de başlattı.

Diyarbakır'da doğacak her bebek için ailelere verilecek, içinde bebek bakım seti ve anne için hastane kıyafetinin olduğu 25 bin hediye setinin maliyetinin 2 milyon 714 bin lira olduğu belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Çocuk Doğum ve Çocuk Kliniklerine yaptığı ziyaret ile projeyi başlatan Kaya'ya, Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla eşlik etti.

Bakan Kaya'yı, buraya gelişinde, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şükrü Sayan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Taş ve hastane yetkilileri karşıladı.

Normal doğumda birinci olan Diyarbakırlı kadınları kutlayan Kaya, yeni bebek sahibi olan aileleri de ziyaret etti. Kaya, aileleri tebrik ederek, "Hayırlı uğurlu olsun, Allah analı babalı büyütsün. Millete hayırlı hizmetler eden, vatana milete hayırlı evlat etsin. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın size selamını getirdik." şeklinde konuştu.

Yeni bebek sahibi olan ailelere çeyrek altın hediye eden ve proje hakkında bilgi veren Kaya, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin hediyesini getirdik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik projesi kapsamında başlattığı bu projenin ilk hediyelerini size veriyoruz." dedi.

Kaya, yakından ilgilendiği bebekleri bir süre kucağına alarak sevdi.


    YORUM YAZ
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Kürtler referandumda “evet” mi diyecekler, yoksa “hayır” mı? 1
İstanbul’dan sis manzaraları
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ceylan, 38 yaşındaki ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından yatağında tabancayla vurularak öldürüldü.
01.03.2017 22:05:04
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde Müslümanların iki merkezine tehdit mektupları gönderildiği bildirildi.
01.03.2017 21:11:11
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
01.03.2017 21:05:36
Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Silivri'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
01.03.2017 21:01:19
İtibar'ın Mart sayısı çıktı
İtibar'ın Mart sayısı çıktı
İtibar Dergisi'nin zengin içerikli mart sayısı çıktı.
01.03.2017 20:53:44
Sokak hayvanları için mama istasyonu
Sokak hayvanları için mama istasyonu
Erzurum Çat'ta sokak hayvanları için mama istasyonları kuruldu.
01.03.2017 20:21:33
Osmaniye'de silahlı kavga: 2 ölü
Osmaniye'de silahlı kavga: 2 ölü
Osmaniye'de bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
01.03.2017 20:18:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
Türk oyuncuya ABD'de ırkçı saldırı
Türk oyuncuya ABD'de ırkçı saldırı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları