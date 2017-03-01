01.03.2017 22:33:25

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

'Diyarbakır'da 10 tane yeni sosyal hizmet merkezi açacağız. 3'ünü önümüzdeki günlerde açacacağız. Ayrıca ilk defa hayata geçireceğimiz Mobil Sosyal Hizmet Merkezimizi Diyarbakır'da hayata geçireceğiz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Diyarbakır'da 10 tane yeni sosyal hizmet merkezi açacağız. 3'ünü önümüzdeki günlerde açacacağız. Ayrıca ilk defa hayata geçireceğimiz Mobil Sosyal Hizmet Merkezimizi Diyarbakır'da hayata geçireceğiz." dedi.

Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'da bulunan Bakan Kaya, yaptığı ziyaretlerin ardından bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının saha koordinasyon ekibinin, 22 kişilik bir grup ile 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Batman, Mardin, Şırnak ve İzmir il müdürlerinin Diyarbakır'da bakanlığın hizmet alanına giren tüm kurum ve kuruluşları ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Kaya, yerinde gözlemler yaparak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bugün saha koordinasyon ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışmayı rapor haline getirdiklerini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Bunun değerlendirmesini yapacağız. Diyarbakırımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz ve bunu nasıl geliştirebiliriz. Bunun için buradayız. Bu değerlendirme toplantılarımızın ilkini Diyarbakır'dan başlatmış olduk. Bakanlığımıza bağlı 14 kuruluş, 14 çocuk evi, 2 umut evi, ilimizde bulunan 18 yardımlaşma ve dayanışma vakfı, 22 aile destek merkezi ve belediye ait 2 ve özel sektöre ait 3 kuruluşa, ayrıca koruyucu aile ve şehit ailelerimize ekiplerimiz ziyaretler gerçekleştirdi. Bugün de bütün birim amirlerimizle bu yerleri ziyaret ettik. Bürokratlarımız akşam yemeğini çocuklarımızla birlikte yedi. Saha gözlem ekimiz ziyaretleri bir sunum haline getirdi. Şimdi o sunumu bizlerle paylaşacaklar."

Hizmete erişimi daha da kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini arttıracak şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Kaya, bu saha gözlem çalışmalarının ilkini Diyarbakır'dan başlattıklarını açıkladı.

Diyarbakır'a birkaç müjdeleri olduğunu vurgulayan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyarbakır'da 10 tane yeni sosyal hizmet merkezi açacağız. 3'ünü önümüzdeki günlerde açacacağız. Ayrıca ilk defa hayata geçireceğimiz Mobil Sosyal Hizmet Merkezimizi Diyarbakır'da hayata geçireceğiz. İlk uygulamayı Diyarbakır'da yapacağız. 2017 yılında bin 500 kişilik yeni aile sosyal destek personelinin (ASDEP) 40'nı Diyarbakır'a alacağız. Bir tane çocuk destek merkezini, suça karışmış çocukların rehabilitasyon ve hayata kazandırılmaları, normal hayatına döndürülmeleri ve eğitim hayatına kavuşturmaları için Diyarbakır'a kazandıracağız. Bir de çocuk evleri açacağız. Diyarbakır'da eski tip olan çocuk yetiştirme yurdunu da önümüzdeki günlerde uygulamadan kaldırıp, çocuk evleri sistemimize Diyarbakırımızı kavuşturmuş olacağız. Çocuklarımızın ev ortamında yetişmeleri için mevcut olan 8 çocuk yetiştirme yurdunu kaldıracağız ve çocuk evlerine dönüştüreceğiz. Diyarbakır'da bir yetiştirme yurdumuz var, onu da kısa bir dönem içinde çocuk evleri sistemine geçirmiş olacağız. Burada yapacağımız yatırımları da yerinde değerlendirme fırsatı bulduk. Bu çalışmaların Diyarbakırımıza ve Türkiyemize hayırlar getirmesini diliyorum."

- "Hoş Geldin Bebek" projesini başlattı

Bakan Kaya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı "Hoş Geldin Bebek" projesini de başlattı.

Diyarbakır'da doğacak her bebek için ailelere verilecek, içinde bebek bakım seti ve anne için hastane kıyafetinin olduğu 25 bin hediye setinin maliyetinin 2 milyon 714 bin lira olduğu belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Çocuk Doğum ve Çocuk Kliniklerine yaptığı ziyaret ile projeyi başlatan Kaya'ya, Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla eşlik etti.

Bakan Kaya'yı, buraya gelişinde, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şükrü Sayan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Taş ve hastane yetkilileri karşıladı.

Normal doğumda birinci olan Diyarbakırlı kadınları kutlayan Kaya, yeni bebek sahibi olan aileleri de ziyaret etti. Kaya, aileleri tebrik ederek, "Hayırlı uğurlu olsun, Allah analı babalı büyütsün. Millete hayırlı hizmetler eden, vatana milete hayırlı evlat etsin. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın size selamını getirdik." şeklinde konuştu.

Yeni bebek sahibi olan ailelere çeyrek altın hediye eden ve proje hakkında bilgi veren Kaya, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin hediyesini getirdik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik projesi kapsamında başlattığı bu projenin ilk hediyelerini size veriyoruz." dedi.

Kaya, yakından ilgilendiği bebekleri bir süre kucağına alarak sevdi.