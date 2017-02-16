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Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:
16.02.2017 14:33:02

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, 3 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon 300 bin kişiye sosyal yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, 3 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon 300 bin kişiye sosyal yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Mardin'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinasyon ve İstişare Çalıştayı başladı. Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Yaman, kent protokolü ve davetliler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ersoy, bin yıllık kadim medeniyetinin beşiği olan Mardin'de bulunmak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin yeniden tesisi adına verdiğimiz mücadelenin en kararlı bir şekilde devam ettirdiğimiz bir zamanda bu toplantımızı medeniyet şehrinde yapıyor olmasından memnuniyet duyduğumuz ifade etmek istiyorum. 2 milyon insana sosyal yardım yapabilen bir bakanlığız, 3 milyon Suriyeliye ve yine 300 bine yaklaşan terör mağduruna sahip çıkabilen, onlara yardım ulaştırma gayreti içinde olan bir bakanlığız. Milyarlarca lirasını, dolarını sırf Ensar ruhu ile kapımızı çalan insanların diline, rengine, dinine, kültürüne bakmaksızın kapımızı açıp 'Buyurun bir hizmetiniz mi vardı?' diyebilmek adına 3 milyon mağdura ev sahipliğini yapan bir kültürün ve hizmetleri en iyi şekilde sunma gayreti içinde olan, bununla yükümlü olan bir bakanlığız. Ben bu toplantının başarılı geçmesini diliyor ve hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ise toplantının Mardin'de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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