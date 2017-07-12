12.07.2017 12:17:30

AİHM: Peçe yasağı özgürlüğü ihlal etmiyor!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika’daki peçe (nikap) yasağının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ihlali anlamına gelmediğine hükmetti.

Strazburg'da bulunan Yüksek Mahkeme, Belçika'da 2011 yılında yürürlüğe giren, kamusal alanda yüzün tamamen kapatılmasını yasaklayan yasaya karşı iki Belçikalı ve bir Fas kökenli vatandaşın açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, “AİHS'nin ayırımcılığın yasaklanması, aile ve özel yaşama saygı, ibadet özgürlüğüne saygı ile ilgili maddelerinin ihlal edilmediği” “birlikte yaşama” ve “demokratik toplumlarda başkalarının haklarının korunması” gerekçelerinin yasak kararını geçerli kıldığını bildirdi.