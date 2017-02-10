10.02.2017 14:43:31

AİHM'nden bebek ölümüne 67 bin euro'luk emsal karar

İzmir'de 10 yıl önce dünyaya gelen bebeğini kuvöz olmadığı için kaybeden aile, davayı avukatı aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) ta

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İzmir'de 10 yıl önce dünyaya gelen bebeğini kuvöz olmadığı için kaybeden aile, davayı avukatı aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyarak, 10 yıl sonra 67 bin euro tazminat davası kazandı.İzmir'de, 10 yıl önce dünyaya gelen bebek iddialara göre kuvöz olmadığı için öldü. Aile bu durum sonrasında 'ölümde ihmal var' diyerek Behçet Uz Çocuk Hastanesi ile bakanlığa dava açtı. Daha sonra da aile, iç hukuk yolları tüketilmeden avukatları Atınç Gültekin vasıtasıyla AİHM'ne başvurdu. 1 milyonluk tazminat davası açan baba Ercan Aydöner, çocuğunun göz göre göre ölmesini içine sindiremediğini belirtti. Aydöner, "Ben bebeğimin ölümünden sorumlu olanların tazminata mahkum edilmesini istedim. Para peşinde değilim. Bebeğim ölmeseydi şimdi 10 yaşında olacaktı" dedi.EMSAL BİR KARARBaşvurunun ardından AİHM'den karar çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sorumluların 67 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Kararın ise iç hukuk yolları tüketilmeden verilen emsal niteliğinde bir karar olduğu dile getirildi. "AİHM, bugüne kadar iç hukuk yolları tüketilmeden yapılan başvuruları kabul etmiyordu" diyen Avukat Atınç Gültekin, "Bizim yaptığımız başvuruyu hem kabul etmesi, hem tazminata hükmetmesi emsal niteliğini taşıyor. Hem tazminat, hem emsal niteliğinde bir karara kazanmamıza hukukçu olarak sevindim. Önce suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusundan bir şey çıkmadı. Biz de bunun üzerine aynı sorumlular hakkında tazminat davası açmaya karar verdik. Ama bu tazminat davasını Türkiye'de Hukuk Mahkemelerine değil, AİHM'sine yaptık. İç hukuk yollarını tüketmeden yaptığımız başvuruyu inceleyen AİHM, başvurumuzu kabul etti. Aradan 10 yıl geçtikten sonra AİHM, bizi haklı bularak sorumluların 67 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Bu karar iç hukuk yolları tüketilmeden verilen emsal niteliğinde bir karar oldu" ifadelerini kullandı.