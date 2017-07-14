14.07.2017 15:33:51

AİHM'den OHAL kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan atılanların yaptığı 12 bin 600 başvuruyu düşürdü.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PYD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terörist darbe kalkışması sonrasında, Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları, öğrenciler, emekli personel ve bir kısım tüzel kişiler hakkında önlemler alındığı belirtildi.



Doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 2 Ocak 2017 tarihli ve 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu anımsatılan duyuruda, 16 Mayıs 2017 tarihinde üyeleri atanan komisyonun 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren çalışmaya başladığı kaydedildi.

24 BİNDEN 12 BİNE DÜŞMÜŞTÜR

Açıklamada, şöyle denildi:"Komisyon, kamu görevinden çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, tüzel kişiliklerin kapatılması, emekli personelin rütbelerinin geri alınması vb. işlemlere karşı yapılan başvuruları incelemekle görevlendirilmiştir. AİHM, önüne gelen konuya ilişkin başvuruyla ilgili olarak emsal niteliğindeki Köksal/Türkiye kararıyla, Komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiş ve başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiştir. AİHM, söz konusu emsal karar kapsamında, KHK ile haklarında işlem tesis edilenler tarafından yapılan başvurularla ilgili olarak kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31/05/2017 tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24.600 iken, 30/06/2017 tarihi itibariyle 12.000'e düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir."