21.02.2017 17:31:26

Ahmet Zeki Üçok'a beraat istemi

Emekli Hakim Albay Üçok'un da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraati istendi.

AA'nın haberine göre, Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 11 sanıklı "sahte çürük raporu" davasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Murat Turgay Tepe, İsmail Es, Tahir Mete Turan, Taylan Özgür Düşko, Ömer Uçar ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ahmet Eryeli, mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanıklar Turgay Tepe, Ahmet Zeki Üçok, Erdem Kılıç, Fehmi Suna, İsmail Es, Tahir Mete Turan, Ömer Uçar, Taylan Özgür Düşko, Murat Can Çarmıklı, Sibel Fatma Çarmıklı ve Ahmet Metin Hökenek'in üzerilerine atılı "örgüt kurmak'', ''örgüte üye olmak'', ''örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek'' suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi.

8 SANIK İÇİN BERAAT İSTEMİ

Aralarında Ahmet Zeki Üçok'un da bulunduğu 8 sanığın diğer tüm suçlardan beraati öngörülen mütalaada, sanıklar Turgay Tepe'nin "nitelikli dolandırıcılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıldan 47 yıla, sanık Erdem Kılıç'ın "dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 25 yıla, sanık Taylan Özgür Düşko'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi üzerine, TCK'nın "dolandırıcılık" suçuna ilişkin eylemlerin uzlaşma hükümlerine tabi olduğunu belirterek, bu suçtan yargılanan sanıkların dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Heyet, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.