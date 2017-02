19.02.2017 21:43:42

Ahmet Ürkmezgil: 'İnşallah her hafta böyle geçer'

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, bu haftayı da lider geçirdiklerini belirterek, "İnşallah her hafta böyle geçer" dedi.Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Çok keyifli ve güzel bir maç oldu. Vodafone Arena tribünlerinin dolu olmasından dolayı da mutluyuz. Statların boş olduğu bir zamanda 30 bin seyirciye oynamak gerçekten çok haz veriyor. Futbolcular içinde bizim için de çok keyifli, güzel ve centilmence bir maç oldu. Akhisar'da her ne kadar kapalı bir oyun oynasa da maçı çirkinleştirmedi. Güzel oyun, sonuç güzel, 3 puan da çok güzel. Bu haftayı da lider geçirdik, inşallah her hafta böyle geçer' şeklinde konuştu."Taraftarlarımıza teşekkür ederim"Siyah-beyazlı taraftarlarına övgülerde bulunan Ürkmezgil, "Diğer statlardaki boşlukları gördüğümüz zaman bizim taraftarımız coşkusu hem de tribünleri doldurması çok kıvanç verici. Taraftarımıza ben yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu."Divan seçimi tekrarlanacak"Beşiktaş Divan Kurulu hakkında da çıkan haberlere cevap veren Ürkmezgil, "Divan seçimi olacak. 28 Mayısta olan divan seçimini mahkemeye yapılan itiraz sonucu iptal olmuştur. İlk Divan Kurulu toplantısında seçimli olması zaten mahkeme kararıdır. Bu kadar spekülasyon olmasının nedeni ise aynı anda Divan Kurulu Başkanımızın da disiplin kurulu tarafından ceza almasından dolayı, seçimlere katılamayacak olmasından dolayıdır. Bu iki olay birbirine karışıp epey bir arada git gel olmuştur. 28 mayısta ki Divan Kurulu secimi iptal edildiği için mahkeme tarafından tekrar yenilecektir. Bu da ilk toplantıda yapılacaktır. Henüz tarih belli değil arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyor" ifadelerini kullandı.