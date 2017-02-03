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03.02.2017 20:01:00
Ahmet Türk tahliye edildi
Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, akşam saatlerinde gelen tahliye kararının ardından cezaevinden salıveril
Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, akşam saatlerinde gelen tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi.
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