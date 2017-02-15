16.02.2017 00:55:27

Ahmet Türk ile Devlet Bahçeli görüşmesinin önündeki engel ortadan kalktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mardin Eski Belediye Başkanı Ahmet Türk görüşmesinin önündeki engelin ortadan kalktığı belirtildi...

Mardin'de sürdürülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan ve 24 Kasım'da tutuklanarak 3 Şubat'ta tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk için haftada iki kez uygulanan adli kontrol kararı, ayda bire indirildi. Böylece Türk'ün MHP lideri Bahçeli ile görüşmesinin önündeki engel kalkmış oldu.

Ajanslarda yer alan habere göre; Ahmet Türk için verilen Adli kontrol kararına itiraz edildi. Tahliye edildiği gün yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 4 gün imza vermesi gereken Türk'ün, karakola imza vermesi gereken gün önce haftada 2 güne indirildi. Pazartesi ve perşembe günleri imza vermesi gerektiği için Mardin'den ayrılamayan Türk'ün avukatı Erdal Kuzu'nun yaptığı itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği adli kontrol kararını ayda bire indirdi.

Bu karar ile Türk'ün özellikle Ankara ve İstanbul'a yapacağı ziyaretlerin önündeki engelde kalkmış oldu.

TÜRK-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ KISA SÜREDE

Ahmet Türk, tutuklandığı sarıda kendisi ile ilgili tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cezaevinden çıktıktan sonra teşekkür etmiş ve kısa sürede kendisini ziyaret etmek istediğini söylemişti.

Türk-Bahçeli buluşması, önce haftada 4 kez sonra 2 kez uygulanan adli kontrol şartı nedeniyle şimdiye kadar gerçekleşemezken, yapılan itiraz ile ayda 1'e indirilen adli kontrol ile bu ziyaretin önündeki engelin kalktığı ve kısa bir süre içinde gerçekleşeceği belirtildi.

Türk'ün, Bahçeli'nin ardından tutuklandığı gün ailesini Mardin'de ziyaret eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, cezaevinden çıktıktan sonra "Geçmiş olsun" telefonu açan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı da koşullar uygun olması halinde ziyaret edebileceği belirtildi.

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