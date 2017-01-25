25.01.2017 12:34:55

Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede

Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirildi.Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, görevden uzaklaştırıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış Silivri Cezaevinden Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilmişti. Türk bugün, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Cezaevinden jandarma ekipleri tarafından alınarak ilk önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Türk'ün, sağlık raporu için heyete girdiği öğrenildi.