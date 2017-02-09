09.02.2017 09:52:57

Ahmet Şerif İzgören Germenciklilerle buluştu

Germencik Belediyesi sosyal-kültürel etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ahmet Şerif İzgören ile 'At Şu Adımı' semineri Germencik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

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Germencik Belediyesi sosyal-kültürel etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ahmet Şerif İzgören ile 'At Şu Adımı' semineri Germencik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşti.Eğitime verdiği önem ile dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın okullarda gerçekleştirdiği etkinliklerle öğrencilere yönelik çalışmalarda bulunmuştu. Sonrasında belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyen Başkan Akın Germencik belediyesi olarak vatandaşlara daha iyi hizmet, kaliteli güler yüzlü hizmet sunabilmek için bu tür çalışmalar içinde olduklarını belirtti.Bugün de yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleşen Ahmet Şerif İzgören semineri herkese açık yapıldı. Seminere Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Milliyetçi Hareket Partisi Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Ülkü Ocakları Aydın il Başkanı Mustafa Karaca ve davetliler katıldı. İzgören eğitim semineri ile mücadele ruhu, bilgi, girişimcilik, planlama, karakter ve iyiliğin iş hayatında başarıya nasıl dönüştüğü anlattığı seminer yaklaşık 2 saat sürdü.Kişisel Gelişim ve Girişimcilik üzerine birçok kitabı bulunan, yurt içi ve yurt dışında pek çok seminer veren Ahmet Şerif İzgören, "Bu dünyada ayakta kalabilenler yataktan kalktığı andan itibaren istedikleri koşulları arayan ve bulamadıkları takdirde onları yaratanlardır" diyerek girişimcilik konusundaki tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. Seminer sonrası okurları için Kitaplarını imzalayan İZGÖREN, Germencik Belediyesinin vasıtası ile kendisinin kurduğu Uğur Böcekleri vakfı aracılığı ile birçok öğrencinin bu seminerden faydalanacağını dile getirirken, Başkan Ümmet AKIN'a eğitime verdiği bu desteklerden dolayı da teşekkürlerini dile getirdi.İzgören, yaklaşık iki saat süren seminerde genel olarak Kurum Kültürü, Liderlik, Girişimcilik, Motivasyon ve İletişim konu başlıkları altında dinleyicilere bilgi verdi.