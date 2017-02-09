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Ahmet Selçuk İlkan'dan açıklamalar
09.02.2017 17:09:22

Ahmet Selçuk İlkan'dan açıklamalar

Şair Ahmet Selçuk İlkan, CRI TÜRK FM'de Michael Kuyucu'nun programında müzik yarışmaları ve unutulmaz şarkısı 'Anılar' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şair Ahmet Selçuk İlkan, CRI TÜRK FM'de Michael Kuyucu'nun programında müzik yarışmaları ve unutulmaz şarkısı "Anılar" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Unutulmayan Şarkılar" adlı albümü ile hit olmuş yirmi şarkıya Türkiye'nin en önemli starların yorumu ile yer veren Şair Ahmet Selçuk İlkan, CRI Türk FM'de Michael Kuyucu'nun programına konuk oldu.

Günümüzde yapılan yetenek - müzik yarışmalarını sert sözlerle eleştiren Ahmet Selçuk İlkan ilk başarısını yetmişlerde dönemin efsane dergisi Hey Dergisinin düzenlediği şiir yarışmasında elde ettiği birinciliğin olduğunu açıkladı.

Programda Coşkun Sabah'ın hit bestesi "Anılar"ın hikayesini ilk kez anlatan Ahmet Selçuk İlkan, Bu şarkıyı o dönem Coşkun Sabah'ın bir ünlü ile yaşadığı aşk üzerine yazdığını söyledi ve "Bunu Coşkun Sabah bile bilmiyor" diyerek şarkının yazılış hikâyesini ilk kez anlattı.

Yarışmalarda sadece jüri kazanıyor

Ahmet Selçuk İlkan, bugün yapılan yetenek yarışmalarına katılan gençlerin sadece figüran olarak kullanıldığını, bu gençlerin sektöre kazandırılamadığını, bu yarışmalardan en karlı çıkanların jüri üyelerinin olduğunu söyledi. Yıllar önce Hey Dergisinin düzenlediği bir şiir yarışmasında birinci olarak ilk motivasyonunu aldığını söyleyen Ahmet Selçuk İlkan günümüzde yapılan yarışmaların bu motivasyonları sağlamadığını söyledi.

Ahmet Selçuk İlkan, günümüzde yapılan müzik yetenek yarışmaları hakkında şu sözleri söyledi: "Hey Dergisi gibi dergiler bizi beslerdi, o dergilerde hem müjdelerimiz, yaptıklarımız, çalışmalarımız yansırdı hem de bize bir pencere açılırdı. Hey Dergisinin düzenlediği "Aşk" konulu bir şiir yarışmasında "Hatırlar mısın" adlı şiir ile bana da bir pencere açıldı. Düşünebiliyor musunuz, birincilik ödülünü aldım ve Adana'dayım o yıllara. Yaş 18-19'du. Açıkçası yaptığınız şeyin doğruluğunu ve en azından omuzunuza bir el dokunduğunu hissediyorsunuz. Onun için bu tür yarışmalar çok önemli. Bugün ama öyle değil, bugün bunun boşluğunu daha da hissediyoruz. O yıllarda yapılan yarışmalarda yarışmacılar kazanınca önleri açılıyordu. 40 yıl sonra şimdi yine yarışmalar yapılıyor; ama gel gör ki bu yarışmalarda sadece jüri kazanıyor. Yarışmacıların hepsi bir televizyon oyununun arka sahnesinde figüran olarak kalıyorlar."

"Anılar" şarkısı hangi ünlü kadın için yazıldı?

Ahmet Selçuk İlkan, "Anılar" adlı şarkısının Coşkun Sabah tarafından dahi bilinmeyen hikâyesini ilk kez anlattı. İlkan: "Her şarkının mutlaka gizli bir öyküsü vardır. Bazı şarkıların öyküleri gerçekten çok hüzün vericidir ve hep içinizi kanatır, "Anılar" o şarkılardan bir tanesidir. Yıl 1989, Coşkun Sabah İzmir'de askerde. Biz tabi ara sıra telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz; ama o güne kadar da Çoşkun ile müthiş hitler yapmışız. Artık her yaptığımızla kendimizle yarışıyoruz. Her yaptığımı şarkı bir öncekini geçmeli. "Tahta Masa", "Aşk Kitabı", "Bir Gülü Sevdim", "Hatıram Olsun" un ardından bir hit şarkı daha gelmeliydi. İşin ilginç yanı, Coşkun Sabah o dönemde askerde; ama müthiş bir sevdası var, müthiş bir aşk yaşıyor. Bütün Türkiye o aşkı o dönem biliyor, basın da biliyordu, çünkü ünlü bir sanatçıyla beraberdi. Fakat Coşkun askerdeyken o aşkı bitiyor ve ayrılıyorlar. Enteresan tarafı, ben ikisiyle de konuştuğum için ikisinin de aşkının tanığı olmuştum. O iki ünlü için şartlar el vermiyordu, birlikte olmaları bir hayal, bir rüyaydı. Askerde yanan bir kara sevda yaşıyordu Coşkun Sabah. Bir ara geldi ve askerde yaptığı bir melodiyi Koşuyolu'ndaki oturduğum eve getirdi. Bana "Ben bu melodiye beceremedim söz yazmayı. Bu melodi benim içimi yakıyor; ama bunu ancak sen yazarsın" dedi. Ben de bu Koşuyolu'ndaki evimde Coşkun Sabah ile o dönem o ünlünün yaşadığı o aşkı önüme koyarak, aynı şehirde yaşayan iki ünlü insanın aşkını; ama ismini koymadan büyük bir sevdayı dile getirmek istedim. Şarkının içinde gizli anahtarlar var. "Artık benim olmazsan bile, seni görmeden yaşayamam, yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım." diyor; çünkü aynı şehirde ister istemez karşılaşıyorlar her yerde her zaman bu iki ünlü aşık. Asker ocağındaki ayrılık insanı daha da yaralar. Bu beni çok etkiledi ve Coşkun Sabah'ın yaşadığı o aşk üzerine "Anılar" adlı şarkıyı yazdım. "Anılar"ı yazdım ama şarkıyı niçin ve nasıl yazdığımı hiç Coşkun Sabah'a söylemedim. Hatta bugüne kadar bile söylemedim; bilmiyordu, çünkü yarayı tazelemek istemiyordum. Şarkının sahipleri hala bilmezler, oysa ben bu şarkıyı ikisine adamıştım. "diyerek efsane şarkı "Anılar"ı Coşkun Sabah ve o dönem bir ünlü ile yaşadığı ilişki üzerine kaleme aldığını söyledi.

Ahmet Selçuk İlkan'ın programda yaptığı bu açıklama üzerine sosyal medyadan "Anılar" adlı klasik şarkının hikâyesine konu olan kadının kim olduğunu soran binlerce soru geldi. Ahmet Selçuk İlkan," Bu bir magazin aşkı değildi benim için o gün, büyük bir aşktı. Bunu çok ciddiye almıştım ben; ama ne yazık ki her güzel aşk gibi, büyük aşk gibi mutlu aşk yoktur. Mutlu bir sonu olsun dedim, bu şarkıyı onlara adadım" dedi.

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