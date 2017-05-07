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Ahmet Nur Çebi: 'Fenerbahçe gol bile atmadı'
07.05.2017 21:42:21

Ahmet Nur Çebi: 'Fenerbahçe gol bile atmadı'

Beşitkaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile son dakikada gelen golle 1-1 beraber kalmalarını, futbol şansı olarak değerlendirerek, 'Fenerbahçe gol bile atmadı. İkisini de biz attık' dedi.

Beşitkaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile son dakikada gelen golle 1-1 beraber kalmalarını, futbol şansı olarak değerlendirerek, "Fenerbahçe gol bile atmadı. İkisini de biz attık" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Futbolun içinde bunlar var. Futbol şansı. Şaşkınlık içindeyiz. Bunların hepsi olabilecekler şeyler. Kabullenmek lazım. Bugün Fenerbahçe top oynamayarak, 9 kişiyle 1 puan alarak gitmeyi başarmıştır. Tebrik ediyoruz. Ancak topu oynayan takımın Beşiktaş olduğunu herkes görmüştür. Dikkatli olmazsanız, son saniyeler bile düdük çalan kadar maçın bitmediğini bilmek zorundasınız. Çünkü önümüzdeki maçlar bitmeden şampiyonluk ile ilgili hiçbir şey söylememek lazım. Ama en büyük aday biziz. Biz şampiyon olacağız. Önümüzdeki 4 maçı alarak şampiyon olacağız. Kaybedilen vardır ama çok şey yoktur. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını engelleyecek puan cetveli yok. Bundan sonra Beşiktaş önündeki maçları kazanmak lazım" şeklinde konuştu.

İlk yarıdaki penaltı pozisyonunu değerlendiren Çebi, "Penaltıydı. Verilmesi gerekiyordu. Yorum yapsak ne olacak bu saatten sonra" dedi.

"Fenerbahçe gol bile atmadı"

'Fenerbahçe golü atamadı, Beşiktaş gol yedi diyebilir miyiz' yorumuna katıldığını belirten Çebi, "Evet katılıyorum. Sonuç itibariyle Fenerbahçe gol bile atmadı. İkisini de biz attık. Maalesef oldu. Beşiktaş taraftarı rahat olsun. İpi biz göğüsleyeceğiz" açıklamasında bulundu.
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