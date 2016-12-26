26.12.2016 08:27:04

Ahmet Hakan: IŞİD barbarlarına karşı Diyanet şunları yapmalı

Ahmet Hakan, IŞİD tarafından Türk askerlerinin yakıldığı iddialarıyla ilgili Diyanet'e önerilerde bulundu...

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'IŞİD barbarlarına karşı Diyanet şunları yapmalı' başlıklı yazısında internette yayıldığı andan beri hükümeten tarafından açıklama yapılmayan görüntülerde iki Türk askerini yakarak öldürdüğünü iddia eden IŞİD'le ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapması gerekenleri yazdı. Hakan, "Bu cuma tüm camilerde 'IŞİD adı verilen barbarlar sürüsü' konulu hutbe okutmalı. Derhal 'Barbarlarla Mücadele Şûrası' başlıklı üç günlük bir toplantı düzenlemeli..." dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle;

- Bu cuma tüm camilerde “IŞİD adı verilen barbarlar sürüsü” konulu hutbe okutmalı.

- Derhal “Barbarlarla Mücadele Şûrası” başlıklı üç günlük bir toplantı düzenlemeli.

- Zavallı Noel Baba yerine bu barbarlarla uğraşacak bir şuur geliştirilmeli.

- Yakarak adam öldürmenin bırakın İslam'ı insanlığa karşı bir suç olduğunu anlatmalı.

- İlahiyat hocalarına “Barbarlık nereden besleniyor” konulu kitaplar yazdırmalı.

- Din İşleri Yüksek Kurulu'na “Barbarlara sempati besleyen Müslüman olamaz”fetvası verdirilmeli.

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