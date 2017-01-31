31.01.2017 03:32:23

Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?

Ahmet Hakan, Anayasa değişikliğinin Meclis'ten geçmesinin ardından referandumda halka sunulması beklenirken, çağrıda bulundu...

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü "Sen de var mısın?" başlıklı yazısında, TBMM'den geçtikten sonra referandumda halka sunulmayı bekleyen Anayasa değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ben özgürlükçü, çoğulcu, demokrat bir Türkiye istiyorum. Sen de var mısın? ifadesini kullanan Hakan, "Ben cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün olmasın istiyorum. Sen de var mısın? Ben adam gibi denetim, adam gibi denge ve fren istiyorum. Sen de var mısın? Ben çok oyu alan, sistemi ele geçirip keyfine göre davranamasın istiyorum. Sen de var mısın? Ben bağımsız, bağlantısız bir hukuk sistemi istiyorum. Sen de var mısın? Ben Tayyip Erdoğan'ı baz almadan referanduma yaklaşmak istiyorum. Sen de var mısın? Ben 1940'lara dönmek istemiyorum. Sen de var mısın" dedi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

BEN tek akıl değil ortak akıl çalışsın istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben kuvvetler ayrı olsun istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben hapiste hiçbir gazeteci kalmasın istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben güçlü bir Meclis olsun istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün olmasın istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben adam gibi denetim, adam gibi denge ve fren istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben çok oyu alan, sistemi ele geçirip keyfine göre davranamasın istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben bağımsız, bağlantısız bir hukuk sistemi istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben Tayyip Erdoğan'ı baz almadan referanduma yaklaşmak istiyorum. Sen de var mısın?

- Ben 1940'lara dönmek istemiyorum. Sen de var mısın?

- Ben özgürlükçü, çoğulcu, demokrat bir Türkiye istiyorum. Sen de var mısın?

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