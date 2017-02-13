13.02.2017 10:55:27

Ahmet Demircan Simav'ın tarihini yazdı

Ahmet Demircan Simav'ın tarihini yazdı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, kültürel ve tarihi yapıyı araştırarak kaleme alan öğretmen Ahmet Demircan, basıma hazır hale getirdiği eserlerini Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a teslim etti. Simavlı araştırmacı yazarlar tarafından bir çok kez kaleme alınan Simav'ın tarihsel süreci ile kültürel yapısı, son olarak Ahmet Demircan tarafından kaleme alındı. Hazırlanan dökümanların basımı ile ilgili teklifi Belediye Meclisine getiren Başkan Süleyman Özkan, kurulacak bir komisyon tarafından, yazılan eserlerin inceleneceğini ifade etti. Başkan Özkan, "Simav'ın tarihi ve kültürel yapısı için çalışma yapan yazarlarımız ile yerel ve ulusal basında ilçemizi temsil eden hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Araştırma yapmak, maddi ve manevi özveri isteyen bir çalışmadır. Bu konuda emek harcayan yazarların, eserlerinin basım ve yayımı için destek olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. (MEİ-EFE)