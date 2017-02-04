04.02.2017 20:13:34

Ahmet Çalık korkuttu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Ahmet Çalık, karşılaşma öncesinde De Jong'la çarpıştı. Genç futbolcu, yapılan müdahalenin ardından oynayabileceğini belirtti.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Ahmet Çalık, karşılaşma öncesinde De Jong'la çarpıştı. Genç futbolcu, yapılan müdahalenin ardından oynayabileceğini belirtti.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da maçtan önce ısınma sırasında Ahmet Çalık sakatlandı. De Jong ile çarpışan ve uzun süre yerde yatan genç savunmacı, ensesini tutarak kendisini kötü hissettiğini söyledi. Bu gelişme üzerine Teknik Direktör Riekerink, tecrübeli savunma oyuncusu Chedjou'nun hazırlanmasını istedi. Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından kendisini iyi hisseden Ahmet Çalık için, sağlık ekibinin de oynayabilir demesinin ardından Riekerink, olası değişiklikten vazgeçti.