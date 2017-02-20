20.02.2017 11:11:06

Ahmet Bayram Trabzon'dan da madalyayla döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 37. Trabzon Uluslararası Yarı Maratonunda yaş kategorisinde 3. olmayı başardı.

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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 37. Trabzon Uluslararası Yarı Maratonunda yaş kategorisinde 3. olmayı başardı.Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 37. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu farklı ülkelerden 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Maratonda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarılı sporcusu Ahmet Bayram temsil etti. Madalya avcısı Ahmet Bayram yaş kategorisinde, Trabzon'da 3. olarak kürsüde yerini aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş,"Atletizm branşında kulübümüzü başarıyla temsil eden sporcumuzun Trabzon'dan dereceyle dönmesi bizleri sevindirdi. Bu anlamda sporcumuzu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına tebrik ediyorum. Kulübümüzün bireysel ve takım sporlarında nice başarılara imza atacağını inanıyorum" dedi.