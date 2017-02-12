12.02.2017 21:13:45

Ahmet Aydın'dan yatırımcıya büyük müjde

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da OSB'ye yatırım yapacak yatırımcının 6. bölgenin tüm teşviklerinden faydalanacağını müjdeledi.

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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da OSB'ye yatırım yapacak yatırımcının 6. bölgenin tüm teşviklerinden faydalanacağını müjdeledi.Adıyaman'da uzun zamandan beri beklenen 6. bölge teşviklerinden faydalanma hayali gerçek oluyor. TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımlar için çok cazip hale gelen Adıyaman'a tüm yatırımcıları davet ederek, Bakanlar Kurulu kararı ile OSB'de yapılan yatırımlar 6. bölge tüm teşviklerinden faydalanacağını söyledi.Ahmet Aydın teşvik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlar Kurulu kararının çıkması halinde 6. bölgenin tüm teşviklerinden, sigorta ve vergi stopajı dahil tüm imkanlardan faydalanacak.Adıyaman'da gelen yatırımcıların taleplerini, Başbakanımız ve Ekonomik Koordinasyon Kulunda olan ilgili bakanlara anlattık. Başbakanımızın kabul görmesiyle Adıyaman ile ilgili talimatları oldu. Sonrasında takip ettik. Düzelteceklerini söylemişlerdi. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ile görüştüğümüzde Bakanlar Kurulu kararına yazıldığını söyledi. İnşallah yakın zamanda karar ilan edilir. Bu karar ile Adıyaman ekonomik anlamda çağ atlar. Tüm yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye Adıyaman'a davet ediyoruz. Yatırımcılarımızın yanındayız" dedi.Ahmet Aydın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Şubat tarihinde Adıyaman'a gelerek vatandaşlarla özlem gidereceğini ve toplu açılış törenine katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.