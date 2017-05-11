11.05.2017 16:34:27

Ahmet Arslan'dan Wikipedia açıklaması

Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şirketi Türkiye'de temsilcilik açmaya ve vergi ödemeye çağırdı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'ya Türkiye'de getirilen erişim engeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.



NTV canlı yayınında konuşan Arslan, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması için Türkiye'nin beklentilerini sıraladı.



Arslan, "Öncelikli beklentimiz şu; hukuka uygun hareket etmeleri. Mahkeme kararını uygulamalarını kesinlikle istiyoruz ve Türkiye'nin bu karalama kampanyalarının bir parçası olmadığını özellikle yayınlarıyla teyit etmelerini istiyoruz. Daha da önemlisi Türkiye'de bir temsilcilik açmaları ve böylece bizim bir muhatabımızın burada olması ve bu muhatap çerçevesinde burada kuracakları bir şirket marifetiyle de vergi mevzuatımız çerçevesinde elde ettikleri kazançtan Türkiye'de uygun vergiyi vermelerini istiyoruz. Türkiye'de yaptıkları işlemlerden bir gelir elde ediyorlar ve hiçbir şekilde bu, vergilendirilmiyor. Türkiye'de vergi verebilir hale gelmelerini istiyoruz" diye konuştu.



Wikipedia yayınlarında Türkiye'nin terör örgütlerine destek veren bir ülke olarak gösterilmesinin Türkiye'nin dışarıdaki algısına zarar verdiğini ve kendilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Arslan, "Wikipedia'nın editörleri vardı. Editörler, yanlış bilgileri düzeltiyordu. Önce editörleri engellediler. Dolayısıyla biz doğru bilgileri gönderdik. Hem bizim gönderdiğimiz bilgileri koymadılar hem yanlış bilgileri kaldırmadılar. Böyle olunca mahkeme marifetiyle yasaklama kararı alındı ve yasaklama kararı uygulanıyor. Görüşmeleri devam ettiriyoruz. Tamam, şu an bir mahkeme var; ancak bu hatayı düzeltin, doğru bilgileri koyun ve biz de yayınlarınıza izin verelim" dedi.



Wikipedia'ya erişim Türk hükümetinin rahatsız olduğu iki içerik nedeniyle 29 Nisan'da engellenmişti. Hükümetin başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu, Wikipedia'dan söz konusu iki içeriğin kaldırılmasını istemiş, bu gerçekleşmeyince de sitenin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmişti.



Yasağa gerekçe olan içeriklerde Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı başlatan taraflardan biri olduğu ve terör örgütlerini desteklediği iddia ediliyor.