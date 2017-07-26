SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ahmet Ağaoğlu: Beklentilerin üzerine çıktık
26.07.2017 21:53:02

Ahmet Ağaoğlu: Beklentilerin üzerine çıktık

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde, golfte hem erkekler hem de kadınlarda madalyaların dağıtılmasıyla müsabakalar sona erdi. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sporcuların aldıkları derecelerden memnun.


Golfteki son günde madalya töreni için müsabakaların oynandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'ne gelen Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında hem organizasyona hem de sporcuların performansına değindi.

"BUNLAR BELKİ DE BİN SPORCUDA BİR RASTLANAN YETENEKLER"

Son 16 sporcu arasına kalmayı başaran sporcular Mehmet Yavuz ve Muhammet Demir hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Bu iki sporcu da gerçek birer yetenek. Bunlar belki de bin sporcuda bir rastlanan yetenekler. Bizim burada sporcularımızdan beklentimiz ellerinden geleni yapıp oyunu tamamlamalarıydı. Ama bunun çok üzerinde mücadele ettiler. Mehmet üç aydır golf oynuyor, Muhammet ise altı aydır. Golf gibi bir sporda bu sürelerde bu seviyeye gelmek örneğine az rastlanır bir başarı' dedi.

Muhammet Demir'in son 16'da erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Alman John Allen'a kaybettiğine de dikkat çeken Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Maçın başında hem Muhammet hem de Alman sporcu epey yakın vuruş sayılarına sahipti. Muhammet'in iyi başlangıcı Alman golfçüyü de şaşırttı. Muhammet normal şartlarda rakibine oranla büyük dezavantajlara sahipti ama ona rağmen çok iyi mücadele etti. Allen, maçtan sonra yaptığı konuşmada eğer daha uzun bir çalışma süreci yaşasaydı Muhammet karşısında elenmesinin bile söz konusu olabileceğini söyledi."

"Samsun golfun merkezi olacak"

TGF Başkanı Ağaoğlu, Deaflympics 2017'ye ev sahipliği yapan Samsun ve organizasyon hakkında da açıklamalarda bulundu. Golfte temsil edilen tüm ülkeler ve sporcuların her ihtiyacının giderildiğini ve herkesten iyi geri dönüşler alındığını belirten Ağaoğlu, Samsun'daki golf tesisleri ve ileriye dönük planlarına dair şunları söyledi:

"Bizim federasyon olarak bir özelliğimiz var. Başladığımız işi yarıda bırakan bir ekip değiliz. Golfte öne çıkan ülkeler arasında İngiltere, ABD, Japonya ve Almanya gösterilebilir. Biz federasyon olarak bu ülkelerin sporcularına tanıdığı imkanların neredeyse iki katını tanıyoruz sporcularımıza. Bu konuda çok iddialıyız. Bundan sonra Samsun'daki bu tesis Türkiye'de golfün merkezi olacak. Burası artık golf federasyonumuzun merkezi olacak. Burada Challenge turnuvaları olsun, Avrupa ve Dünya Amatör Şampiyonaları olsun, her türlü turnuvayı organize etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle 2019'dan itibaren Challenge Tour turnuvalarına burada ev sahipliği yapacağız.'

MEHMET VE MUHAMMET DEVAM EDECEK

Yaklaşık altı aylık bir çalışma süreci sonunda Deaflympics 2017'de ülkemizi temsil edecek duruma gelmelerine rağmen, son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Muhammet Demir ve Mehmet Yavuz ise hem gösterdikleri performanstan duydukları memnuniyeti hem de yarışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Muhammet Demir, federasyonun kendilerine tanıdığı imkanlara teşekkür ederek, kendilerinden üstün durumdaki rakiplerine karşı pes etmeden mücadeleyi sürdürdüklerini söylerken; Mehmet Yavuz ise kendi potansiyellerine dikkat çekerek, "Rakipler gerçekten çok sağlamdı. Kıyasıya mücadele ettik. Ama arada büyük tecrübe farkı vardı. Bizim geçmişimiz 3-4 aya dayanırken onlar yıllardır bu sporun içindeler. Şu anda bile onlarla mücadele edebilecek seviyedeysek demek ki daha uzun süre çalışırsak onları geçebiliriz. Bundan sonra da Deaflympics ve diğer uluslararası müsabakalarda yer alacağız. Federasyonumuz bizi gerçekten destekliyor. Biz de onların desteklerini yarı yolda bırakmayıp çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.


    YORUM YAZ
Diyanet, FETÖ'nün bozukluklarını 1 yıl inceleyerek buldu
Diyanet, FETÖ'nün bozukluklarını 1 yıl inceleyerek buldu
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ elebaşının konuşmalarını, kitaplarını ve dergilerdeki yazılarını inceleyen Din İşleri Yüksek Kurulu'nun söz konusu şahsın, hareketin, sızma hareketinin düşünce arka planını ortaya çıkardığını belirterek, ''Sızıntı' dergisi sadece 70'li yıllardan itibaren başlayan bir derginin adı değil, bir hareketin ve bir metodun adıdır' dedi.
26.07.2017 22:04:14
Karabükspor'dan gol yağmuru
Karabükspor'dan gol yağmuru
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı dördüncü hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.
26.07.2017 22:03:10
Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için ırmağa giren iki kuzenden biri boğuldu.
26.07.2017 21:53:23
Ahmet Ağaoğlu: Beklentilerin üzerine çıktık
Ahmet Ağaoğlu: Beklentilerin üzerine çıktık
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde, golfte hem erkekler hem de kadınlarda madalyaların dağıtılmasıyla müsabakalar sona erdi. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sporcuların aldıkları derecelerden memnun.
26.07.2017 21:53:02
Sulama kanalı sonu oldu
Sulama kanalı sonu oldu
Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına girerek akıntıya kapılan gencin cesedine ulaşıldı.
26.07.2017 21:52:45
Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırı suçlaması
Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırı suçlaması
Yemen'deki yetkililerin Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda, Kızıl Deniz'de bir tekneye helikopterle düzenlenen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği belirtildi.
26.07.2017 21:52:33
'Alman firmalarıyla ilgili bir soruşturma bulunmamaktadır'
'Alman firmalarıyla ilgili bir soruşturma bulunmamaktadır'
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Alman firmalarına soruşturma iddialarına ilişkin, 'Türkiye'de Alman firmaları ile ilgili, terör finansmanı noktasında bir soruşturma veya araştırma bulunmamaktadır' dedi.
26.07.2017 21:51:35
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Adil Öksüz para çekip sahte pasaport edinmeye çalışmış
Adil Öksüz para çekip sahte pasaport edinmeye çalışmış
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
Dışişleri'nden İsrail'e cevap geldi!
Dışişleri'nden İsrail'e cevap geldi!
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
Çin'de Komünist Parti'den üyelerine 'inanç' uyarıcı
Çin'de Komünist Parti'den üyelerine 'inanç' uyarıcı
'Bu gidişle Maduro yargılanabilir!'
'Bu gidişle Maduro yargılanabilir!'
Fakıbaba: Domates ihracatında olumlu gelişmeler yaşanabilir
Fakıbaba: Domates ihracatında olumlu gelişmeler yaşanabilir
CHP'de yeniden 'olağanüstü kurultay' sesleri
CHP'de yeniden 'olağanüstü kurultay' sesleri
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında 'yapay zeka' tartışması!
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında 'yapay zeka' tartışması!
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Diyarbakır'da saldırı
Diyarbakır'da saldırı
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
SON YORUMLANANLAR
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
Muhtarlardan dolandırıcılara 'Gelin Evlendirelim' çağrısı
Muhtarlardan dolandırıcılara 'Gelin Evlendirelim' çağrısı
ABD’li askerler böyle öldürüldü
ABD’li askerler böyle öldürüldü
'Adil Öksüz'ün akrabaları hala üst düzey görevlerde'
'Adil Öksüz'ün akrabaları hala üst düzey görevlerde'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fethullah Gülen'e tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fethullah Gülen'e tepki
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
Kemal Kükrer Gıda, Japonların olmaya hazırlanıyor
Kemal Kükrer Gıda, Japonların olmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa çağrısı!
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları