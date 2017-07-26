26.07.2017 21:53:02

Ahmet Ağaoğlu: Beklentilerin üzerine çıktık

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde, golfte hem erkekler hem de kadınlarda madalyaların dağıtılmasıyla müsabakalar sona erdi. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sporcuların aldıkları derecelerden memnun.



Golfteki son günde madalya töreni için müsabakaların oynandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'ne gelen Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında hem organizasyona hem de sporcuların performansına değindi.



"BUNLAR BELKİ DE BİN SPORCUDA BİR RASTLANAN YETENEKLER"



Son 16 sporcu arasına kalmayı başaran sporcular Mehmet Yavuz ve Muhammet Demir hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Bu iki sporcu da gerçek birer yetenek. Bunlar belki de bin sporcuda bir rastlanan yetenekler. Bizim burada sporcularımızdan beklentimiz ellerinden geleni yapıp oyunu tamamlamalarıydı. Ama bunun çok üzerinde mücadele ettiler. Mehmet üç aydır golf oynuyor, Muhammet ise altı aydır. Golf gibi bir sporda bu sürelerde bu seviyeye gelmek örneğine az rastlanır bir başarı' dedi.



Muhammet Demir'in son 16'da erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Alman John Allen'a kaybettiğine de dikkat çeken Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Maçın başında hem Muhammet hem de Alman sporcu epey yakın vuruş sayılarına sahipti. Muhammet'in iyi başlangıcı Alman golfçüyü de şaşırttı. Muhammet normal şartlarda rakibine oranla büyük dezavantajlara sahipti ama ona rağmen çok iyi mücadele etti. Allen, maçtan sonra yaptığı konuşmada eğer daha uzun bir çalışma süreci yaşasaydı Muhammet karşısında elenmesinin bile söz konusu olabileceğini söyledi."



"Samsun golfun merkezi olacak"



TGF Başkanı Ağaoğlu, Deaflympics 2017'ye ev sahipliği yapan Samsun ve organizasyon hakkında da açıklamalarda bulundu. Golfte temsil edilen tüm ülkeler ve sporcuların her ihtiyacının giderildiğini ve herkesten iyi geri dönüşler alındığını belirten Ağaoğlu, Samsun'daki golf tesisleri ve ileriye dönük planlarına dair şunları söyledi:



"Bizim federasyon olarak bir özelliğimiz var. Başladığımız işi yarıda bırakan bir ekip değiliz. Golfte öne çıkan ülkeler arasında İngiltere, ABD, Japonya ve Almanya gösterilebilir. Biz federasyon olarak bu ülkelerin sporcularına tanıdığı imkanların neredeyse iki katını tanıyoruz sporcularımıza. Bu konuda çok iddialıyız. Bundan sonra Samsun'daki bu tesis Türkiye'de golfün merkezi olacak. Burası artık golf federasyonumuzun merkezi olacak. Burada Challenge turnuvaları olsun, Avrupa ve Dünya Amatör Şampiyonaları olsun, her türlü turnuvayı organize etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle 2019'dan itibaren Challenge Tour turnuvalarına burada ev sahipliği yapacağız.'



MEHMET VE MUHAMMET DEVAM EDECEK



Yaklaşık altı aylık bir çalışma süreci sonunda Deaflympics 2017'de ülkemizi temsil edecek duruma gelmelerine rağmen, son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Muhammet Demir ve Mehmet Yavuz ise hem gösterdikleri performanstan duydukları memnuniyeti hem de yarışmalara devam edeceklerini dile getirdi.



Muhammet Demir, federasyonun kendilerine tanıdığı imkanlara teşekkür ederek, kendilerinden üstün durumdaki rakiplerine karşı pes etmeden mücadeleyi sürdürdüklerini söylerken; Mehmet Yavuz ise kendi potansiyellerine dikkat çekerek, "Rakipler gerçekten çok sağlamdı. Kıyasıya mücadele ettik. Ama arada büyük tecrübe farkı vardı. Bizim geçmişimiz 3-4 aya dayanırken onlar yıllardır bu sporun içindeler. Şu anda bile onlarla mücadele edebilecek seviyedeysek demek ki daha uzun süre çalışırsak onları geçebiliriz. Bundan sonra da Deaflympics ve diğer uluslararası müsabakalarda yer alacağız. Federasyonumuz bizi gerçekten destekliyor. Biz de onların desteklerini yarı yolda bırakmayıp çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.