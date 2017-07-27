27.07.2017 13:13:06

Ahmedinejad'ın yardımcısından İran yargısına eleştiri!

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın birinci yardımcısı Hamid Bakayi, İran yargısını eleştirdi.

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın birinci yardımcısı Hamid Bakayi, mahkeme tarafından belirlenen teminatı ödemesi sonrası serbest bırakılmasının ardından İran yargısını eleştirdi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, serbest kalma kararının ardından kameraların karşısına geçen Bakayi, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhseni Ejei'yi kendisi hakkında yalan söylemekle suçladı.

"AHLAKSIZ KİŞİLER YER ALMASIN"

Gözaltında bulunanların maruz kaldığı muameleyi eleştiren Bakayi, "Gidin cezaevlerine bakın neler yaşanıyor. Benim kaldığım hücrede, hakkında hüküm verilmeden ve ailesiyle bile görüştürülmeden 13 ay tutulanları gördüm." dedi.

Bakayi, adaletsizliğe sessiz kalmayacağını belirtirken, sorumluluk makamında, "ahlaksız kişilerin yer almaması gerektiği" vurgusunda bulundu.

Ejei'nin kendisi hakkındaki açıklamalarını eleştiren Bakayi, "Sayın Ejei, benim hakkımda, 'Bakayi toplu hücrede kalmak istemiyor' yalanını uydurdu. İstihbarat bakanlığında olduğu gibi yine yalan konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığındaki 10'uncu kabine döneminde karıştığı "mali suçlar" nedeniyle gözaltına alınan ve 15 milyon 350 bin dolarlık teminatı ödeyemediği için cezaevine konulan Bakayi, "açlık grevi" nedeniyle önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Avukatının teminat miktarının 6 milyon 100 bin dolar olarak belirlenmesi hususunda mahkemeyle anlaşmasının ardından Bakayi, söz konusu miktarın ödenmesiyle birlikte dün serbest kalmıştı.