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Ahlatcı'dan örnek davranış
28.01.2017 17:55:32

Ahlatcı'dan örnek davranış

Çorum Valiliği'nin 'Kimse Aç ve Açıkta Kalmasın' sloganıyla başlattığı sosyal destek projesine Ahlatcı Grup, 1 milyon liralık bağışta bulundu.

Çorum Valiliği'nin 'Kimse Aç ve Açıkta Kalmasın' sloganıyla başlattığı sosyal destek projesine Ahlatcı Grup, 1 milyon liralık bağışta bulundu.

Bir yıl boyunca ihtiyaç sahibi 300 ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Ahlatcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya düzenlenen törenle plaket verildi. Valilikte düzenlenen programa Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ katıldı.

Çorum Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteklediği proje hakkında bilgi veren Vali Necmeddin Kılıç, devlet ve milletin el ele vererek fakir-fukaraya sahip çıktığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurdukları projeye ilk desteğin işadamı Ahmet Ahlatcı'dan geldiğini belirten Vali Kılıç, "300 muhtaç aileye bir yıl boyunca toplam 1 milyon TL'lik yardımda bulunmayı taahhüt eden hayırsever işadamımızı kutluyor, duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tüm hayırseverleri muhtaç ailelere yardım eli uzatmaya davet eden Vali Kılıç, "260 bin nüfuslu Çorum merkezde bin 700 muhtaç ailemiz var. Bu aileler, destek almadan hayatlarını idame ettirebilecek durumda değiller. Bunlar genellikle yaşlı, yetim ve dullardan oluşuyor. Söz konusu ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla kışlık yakacak ve evlerine günlük sıcak yemek veriyoruz. Bazı dönemlerde ise cüzi de olsa harçlık veriyoruz. Şimdilik 2 bin ailenin yararlandığı sıcak yemek yardımını 10 bine çıkarmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın, 'fakir, fukaranıza sahip çıkın' talimatı ve toplumsal değerlerimiz ışığında dezavantajlı kesimlere yardım eli uzatıyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız 'Kimse Aç ve Açıkta Kalmasın' adlı proje ile muhtaç ailelerimizi maddi imkanları yerinde olan hayırseverlerimizle buluşturuyoruz. Ayda 300 TL'lik bir destekle fakirle zengin arasında köprü kuruyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 30 yıllık bilgi ve birikimi ile projeyi hazırladık ve kamuoyuna duyurduk. Kısa sürede olumlu tepkiler aldık. Çağrımıza ilk olarak karşılık veren Ahmet Ahlatcı kardeşimiz, 300 muhtaç ailenin bir yıllık ihtiyacını karşılayacağını bildirdi. Çorumlu muhtaçlara sahip çıkan hayırsever kardeşimizi tebrik ediyor, umuyoruz ki maddi durumu yerinde olan diğer kardeşlerimizin de desteğiyle toplumsal bütünlüğümüzün çimentosu olurlar. Marifet iltifata tabidir anlayışıyla teşekkür etmek istedik. Çorumlu fakir-fukaraya sahip çıktığı için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan ile İl Başkanı Mehmet Karadağ da,sosyal sorumluluk alanındaki örnek projeye destek veren işadamı Ahmet Ahlatcı'yı tebrik ettiler. Siyasiler yaptıkları açıklama da toplumsal birlik ve beraberlik ile sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemine işaret ettiler.

İşadamı Ahmet Ahlatcı da, "Böylesine anlamlı bir proje geliştiren sayın Valimize teşekkür ediyor, can-ı gönülden destekliyorum. Çorum'da bulunan ve gerçek ihtiyaç sahibi olan 300 aileye yardım etmek istediğimi ve bağışlayacağım tutarın 1 milyon TL olacağını ifade ettim" diyen Ahmet Ahlatcı, "Fakirlerimize sahip çıkmalıyız, sosyal barış böyle sağlanır. Allah nasip ederse gelecek yıl bu 300 rakamını daha da arttıralım" diye konuştu.

Konuşmasının ardından işadamı Ahlatcı'ya Çorum Valiliği tarafından teşekkür plaketi verildi.

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