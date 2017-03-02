02.03.2017 13:40:30

Ahlat taşı 2017 birim fiyatları belirlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve bölgenin yapı malzemelerinin başında gelen Ahlat taşının 2017 yılı birim fiyatları belirlendi.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve bölgenin yapı malzemelerinin başında gelen Ahlat taşının 2017 yılı birim fiyatları belirlendi.Türkiye'nin en dayanıklı ve estetik yapı malzemelerinden biri olan Ahlat taşının 2017 yılı birim fiyatları, Ahlat Sınırlı Sorumlu Doğal Yapı Taşı Kooperatifi yönetiminin aldığı ortak kararla belirlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Ahlat Sınırlı Sorumlu Doğal Yapı Taşı Kooperatifi Başkanı Seyfettin Altındaş, özellikle bina, çeşme, camii ve minare gibi yapılarda kullanılan Ahlat taşının hem dayanıklı hem de estetik olması bakımından yörede en çok kullanılan yapı malzemelerinin başında geldiğini belirtti. Seyfettin Altındaş, ısı ve yalıtım özelliği olan taşın 2017 yılı birim fiyatlarının belirlendiğini, fiyatlara itibar etmeyen taş işletmecilerine ise cezai işlem uygulanacağını söyledi. Altındaş, "Bölge mimarisinde önemli olan bu taş gerek modern yapılarda gerek tarihi eserlerin onarımında halen kullanılan önemli bir yapı malzemesidir. Sadece Ahlat'ta bulunan ve çeşitli renk hakimiyeti olan taş; kırmızı, kahve, beyaz ve siyah renklerinin yanı sıra çeşitli tonları da mevcuttur. Dekoratif amaçlı kullanılan Ahlat doğal yapı taşının Türkiye pazarında daha geniş yer bulması için çeşitli projelerimiz olacak. Elektrik, işçi ve diğer giderleri ödemekte sıkıntı çektiğimiz için fiyat değişikliği yapıldı. Kooperatif üyelerimizde bu kararı onayladı" dedi.2017 yılı birim fiyatları ise metrekare üzerinden beyaz taş 50, kırmızı taş ve kahverengi taş 40 TL olarak belirlendi.