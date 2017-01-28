28.01.2017 12:22:02

Ahlat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı tüm köy yolları ise ulaşıma kapandı.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı tüm köy yolları ise ulaşıma kapandı.Kay yağışıyla birlikte soğuk hava ve tipi ilçede etkili olurken, Ahlat-Tatvan arası çalışan yolcu minibüsleri ise karayolunun trafiğe kapanmasından dolayı seferlerini iptal etti. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya çıkan vatandaşlardan Semih Bahadur, dün geceden beri etkili olan kar yağışının hayatı felç ettiğini söyledi. Öte yandan açılan köy yollarının ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandığı bildirildi.