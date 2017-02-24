24.02.2017 10:31:41

Ahlat'ta heykel sergisi açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Anadolu topraklarından çıkan ve bölgenin zenginliklerini oluşturan efsanelerin konu alındığı bir heykel sergisi açıldı.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Anadolu topraklarından çıkan ve bölgenin zenginliklerini oluşturan efsanelerin konu alındığı bir heykel sergisi açıldı.Ahlat Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Fuat Kaplan tarafından "Efsaneler" konulu kişisel heykel sergisi açıldı. Öğretim Görevlisi Kaplan'ın Anadolu'nun zenginliklerini oluşturan bazı efsanelerin belli başlı konularını ele alarak ahşap, metal, taş ve benzeri malzemelerle karışık teknik uygulayarak oluşturduğu sergi büyük ilgi gördü. Ahlat Meslek Yüksekokulu (MYO) Kanık Uygulamalı Bilimler binasındaki serginin açılışına Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Başkan Yardımcısı Nail Uslu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Çoban, MYO Müdürü Koçak ve katılımcılara, Öğretim Görevlisi Fuat Kaplan tarafından sergideki eserler hakkında bilgiler verildi. Serginin gezilmesinden sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Çoban, Ahlat'ta ilk defa bu tarz bir sergi açıldığını ifade ederek memnuniyetini dile getirdi. Çoban, toplumların zenginliğinin ancak eserleriyle ortaya çıktığını belirterek, "Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdiğimizde bin yıl önceki başkentimizde insanımızın evlerinde, saraylarında, bahçelerinde olan zenginliklerini, mezar taşında olan sanat ve zanaatını gördüğümüzde, bu toplumun ne kadar kültürel bir zenginliğe, medeniyet zenginliğine ve arkasından da maddi bir zenginliğine sahip olduğunu anlıyoruz. Bugünde burada çok önemli bir başlangıç görüyoruz. İlçemizde heykel gibi bir faaliyetin başlaması, Ahlat'ta yeni bir ilkin imzasıdır. Ben bu çalışmalarda mahalli idare olarak katkımız olursa elimizden geleni yapmayı arzu ederim. Çünkü buradaki bu mistik yaklaşımda, buranın folklorik kültürüne de çok şey katacaktır. Bu serginin hazırlanmasından dolayı değerli hocamıza, ekibine ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.Sergi hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Fuat Kaplan ise, açmış olduğu heykel sergisinin sanat anlamında Ahlat için yeni doğuşların sebebi olacağını ifade ederek, "Öncelikle okul müdürümüze, belediye başkanımıza, çalışma arkadaşlarıma ve değerli aileme desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eserlerimiz kaynak olarak Anadolu topraklarında çıkan Anadolu'nun zenginliklerini oluşturan efsanelerden kaynaklanıyor. Belli efsanelerin belli başlı konularını ahşap, metal, taş ve benzeri malzemeleri karışık teknik uygulayarak bir araya getirip Ahlat'ta ilk defa yapılmış olan heykel sergisini açmış bulunmaktayız. İnşallah bu sergi sanat anlamında da Ahlat için yeni doğuşların, yeni bir doğumun sebebi olur. Ahlat'ta da sanat adına bir şeyler yapılabilir, batıdaki diğer illerden bir farkının olmadığı: sanatın, kültürün, insanlığın ve medeniyetin başkentinde tüm ulusal kamuoyuna göstermiş olduk. Toplamda 11 çalışmamızdan oluşuyor. Bir çalışmamız 73. Devlet Resim ve Heykel Yarışmasında 15 Temmuz demokrasi şehitlerini anma kapsamında düzenlenen yarışmada sergileme aldığı için o çalışma Ankara'da bulunuyor. Onun dışında şu anda sergimizde 10 tane çalışmamız var. Sergimiz halkımıza da açıktır. Tüm halkımızı da sergimize bekliyoruz" dedi.