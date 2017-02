21.02.2017 15:55:15

Ahlat'ta Erasmus+k201 Projesi

Bitlis'in Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2016 yılı eğitim öğretim döneminde hazırladığı Erasmus+ K201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar alanındaki projesi kabul edildi.Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan ve erken okul terklerinin önlenmesini amaçlayan "School is fun! Come on time!" adlı proje, Avrupa Birliği tarafından kabul gördü. Proje kapsamında 4 yabancı ülkeden gelen eğitimcilerin katılımıyla Ahlat'ta ilk toplantı gerçekleştirildi. 19-22 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek toplantıda çeşitli sunumlar, bilgi alışverişi ve geziler yapılacak. Projenin 3 yerel ortak ve 4 yabancı ortak ülkenin katılımcılarıyla ilk toplantısı Ahlat Öğretmenevinde başladı.Toplantıya Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri, projenin yerel ortakları, Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu proje uzmanları, Ovakışla Ortaokulu idareci ve öğretmenleri ile yabancı ortakları olan Polonya, İspanya, Portekiz ve İtalya'dan gelen eğitimciler katıldı.