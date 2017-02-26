27.02.2017 11:34:33

Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliğine Güneş atandı

Bitlis'in Ahlat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Mustafa Güneş atandı.

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Bitlis'in Ahlat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Mustafa Güneş atandı.Ahlat Devlet Hastanesine başhekim olarak atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Mustafa Güneş, "Burada iç hastalıkları uzmanı olarak göreve başladım. Bu süreçte gerek hastane personeli gerekse bölge halkının samimi davranışları beni oldukça mutlu etti ve şevkimi arttırdı. Geçtiğimiz hafta itibariyle de Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atandım. Göreve geldiğimde dahiliye, çocuk ve yoğun bakım olmak üzere 3 uzmanımız vardı. Bu sayısının yetersiz olduğunu ve bölge halkının daha iyi hizmetleri hak ettiğini Bitlis Kamu Hastaneler Birliği Sekreterine özellikle belirttim. Bunun üzerine 4 uzman doktorumuzla birlikte yeni binamızın açılışıyla bölge halkına hem kaliteli ve konforlu bir şekilde hizmet verilecektir. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Bitlis Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliğine teşekkür ediyorum. Özveri ve şevkle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bunların heyecanını hissediyorum. Şu anda üroloji uzmanımız Doktor Çağrı Doğan'ın görevine başlamasıyla birlikte poliklinik hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Mart ayının başlarında göz doktorumuz gelecek, akabinde ise genel cerrah ve ortopedi uzmanlarımız yeni hizmet binamızla görevlerine başlayacaklardır. Böylece halkımız sağlıkla ilgili artık sorun ve sıkıntılarını başka yerde aramayacaklar. Yeni hizmet binamızla birlikte hizmetlerimiz daha iyi bir şekilde devam edecektir. Ahlat zaten tarihi ve doğal güzelliğiyle oldukça etkileyici bir şehir. İnşallah bu güzel şehirde uzun yıllar görev yapmak nasip olur. Amacımız Ahlat halkını mutlu etmektir" dedi.