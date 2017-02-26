27.02.2017 11:30:18

Ahlat Belediyesi yapılacak projelerini tanıttı

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, Kireç Üretim ve Paketleme Tesisi ile Dondurulmuş Patates Üretim ve Paketleme Tesis projelerini tanıttı.

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Bitlis'in Ahlat Belediyesi, Kireç Üretim ve Paketleme Tesisi ile Dondurulmuş Patates Üretim ve Paketleme Tesis projelerini tanıttı.Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Patates ve Kireç" fabrikalarına ait yapılması planlanan projeleri anlatmak için çiftçilerle bir araya gelerek istişare toplantısı düzenlediklerini ifade etti. Çoban, "İlçemizdeki tüm çiftçilerimizin bu konuda haberdar olması için başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız ve muhtarlarımız burada bulunuyorlar. Asıl işin muhatabı olan çiftçilerimiz de burada. İlçemizi çok önemli kılan unsurlarından bir tanesi de tarımdır. Tarımda ana kalemimiz yoğunluk olarak patates ve pancar üretimi ile gerçekleşiyor. Ama patates ile ilgili muzdarip olduğumuz bir konu var. Bunu da belediyecilik kimliği ile en fazla biz yaşıyor ve şahit oluyoruz. Yılda takriben üretimimizin yüzde 30'unu, belki bu bazı yıllarda daha da yüksek potansiyelde çöpe dökülüyor. Bu milli servetinde imhasıdır. Hem israfı önleme adına hem zenginliğimizi koruma adına, çiftçimizin emeğini muhafaza etme adına bu hadiseye seyirci kalamazdık. Biz de kendi ünitelerimizde bu olayı değerlendirirken olması gereken bir çalışmayı gerçekleştirdik. Şimdide hayata geçmesi adına projemizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu yüzde 30'luk kısmını çöpe dökmeyeceğiz. Belki de üretimimizi artıracağız. İlçemizin en önemli sorunlarından birisi de işsizliktir. Toplamda 50 bin ton patatesi işlemeye alabileceğimizde, takriben 27 bin tonu da mamul maddeye dönüştüreceğimiz bir fabrikadan bahsediyorum. Diğer fabrikamız ise kireç fabrikasıdır. İlçemizde bulunan Aktaş bölgesindeki ham madde mamul maddeye dönüştürülecek. Toplamda 169 kişi bu fabrikalarda istihdam edilecek. Ürettiğimiz projelerle şehrimizin hayatına, insanımızın hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.Başkan Çoban, İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu başta olmak üzere kaymakamlık proje ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerini belirtti.Daha sonra Ahlat Kaymakamlığı proje uzmanları tarafından projeler hakkında sunum yapıldı.