27.02.2017 11:29:21

Ahlat'a üroloji doktoru atandı

Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesine üroloji doktoru atandı.

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Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesine üroloji doktoru atandı.Bitlis Devlet Hastanesinden görevlendirme ile gelen Üroloji Doktoru Çağrı Doğan, Ahlat'ta göreve başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti. Doğan, "Ahlat'ta göreve yeni başladım. Buraya geldiğimde oldukça samimi bir şekilde karşılandım. Bundan sonra Ahlat Devlet Hastanesinde görevime devam edeceğim. Zaten Başhekimimiz Mustafa Bey de her konuda bizlere destek oluyor. Öte yandan tarihi ve doğasıyla bütünleşen bu güzel şehirde hizmet etmekten dolayı ayrıca bir mutluluk duyuyorum" dedi.