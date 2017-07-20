20.07.2017 14:32:50

Ahıra yıldırım düştü: 21 hayvan telef oldu!

Yozgat'ta yaşanan yoğun yağışın ardından bir köyde bulanan ahıra üzerine yıldırım düşmesi sonucu 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yozgat'ın Sarınınören köyünde, bir ahırının üzerine yıldırım düşmesi sonucu 21 büyükbaş hayvan telef oldu. Sarınınören köyünde dün saat 20.30 sıralarında yağmur yağışıyla birlikte bir ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

İnceleme yapıldı

Köye giden Jandarma ekibi, olay yerinde inceleme yaptı. Yıldırım düşmelerine karşı arazide çalışan vatandaşlar uyarıldı.